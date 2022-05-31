Компания АудиоВидеоСистемы ведущий разработчик и интегратор мультимедиа решений для

конференц-залов, переговорных комнат, театральных и концертных площадок, диспетчерских и учебных аудиторий в Москве.

17
лет успешной работы
900+
довольных заказчиков
1574
реализованных объекта
59
регионов
Какие задачи решаем:

Специалисты компании разработают и интегрируют решение по мультимедийному оснащению объекта в Москве в соответствии с площадью помещения, его техническими характеристиками и задачами проекта.

Произведем специализированные расчеты. Выполним проектирование, подготовим рабочую документацию.

Оказываем полный комплекс услуг, включая внедрение, пуско-наладочные работы и обслуживание.

Расчет проекта
Консультация со специалистом
Преимущества компании
Стоимость
Оборудование по цене производителя
Выездная демонстрация
Тест-драйв нашего оборудования у вас
Гибкая система оплаты
Лизинг, рассрочка платежей, кредитование
3D-визуализация
Покажем, как выглядит ваш проект наглядно
Работа «Под ключ»
От заявки до сдачи объекта - силами штатных специалистов
Работаем с гос.заказами
44-ФЗ и 223-ФЗ. Обеспечиваем поддержку конкурса на всех этапах
Оформите заявку
на проектирование объекта
заказать расчет проекта
Как мы работаем:
1 . Разработка технической концепции
Квалифицированные специалисты разработают решение по эффективному использованию аудио-визуальных комплексов в вашем помещении, учитывая его особенности, функционал, пожелания и бюджет.
2 . Проектирование
Произведем замеры и аудит имеющихся помещений. Выполним акустический расчет. Подготовим полный комплект проектной документации, включая схему расстановки и подключения.
3 . 3D – моделирование
Создадим подробную 3D – модель будущего пространства. Спроектируем все до мелочей: звук, свет, видео, мебель и другие компоненты с выгодной эргономикой для данного помещения.
4 . Подготовка тендерной документации
Проработаем техническое задание исходя их задач, помещения, сроков, бюджета. Сопровождаем заказчика на всех этапах конкурса.
5 . Поставка
Осуществим прямые поставки сертифицированного оборудования проверенных поставщиков по ценам производителя, в заданные сроки.
6 . Монтаж
Собственными квалифицированными бригадами произведем аккуратный монтаж в точном соответствии с проектной документацией.
7 . Настройка и запуск
Обеспечим настройку и бесперебойную работу приборов. Объединим все элементы проекта в единый организм, работающий в соответствии с необходимыми заказчику алгоритмами.
8 . Сервисное обслуживание
Предоставим полную гарантию в течение 12 месяцев. При необходимости, произведем оперативную замену и предоставим подменные компоненты.
Нами оборудовано:
198
Конференц-залов
48
Концертных залов
87
Ресторанов
МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМЫ
Фоновая трансляция звука
Конференцсвязь
Видеоотображение
Светодиодные экраны и медиафасады
Концертная акустика
Видеоконференцсвязь
Сценический свет
Интерактивные технологии
С нами работают
Пишите нам
Наши контакты
+7 (495) 136-20-44
info@audioprofi.ru
Москва, Волоколамское шоссе, 2
на карте
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