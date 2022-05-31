Четкость и разборчивость передачи речи докладчика, демонстрация видео контента. Создаем возможности для видео-конференц общения, голосования и управления залом с одной кнопки.
Специалисты компании разработают и интегрируют решение по мультимедийному оснащению объекта в Москве в соответствии с площадью помещения, его техническими характеристиками и задачами проекта.
Произведем специализированные расчеты. Выполним проектирование, подготовим рабочую документацию.
Оказываем полный комплекс услуг, включая внедрение, пуско-наладочные работы и обслуживание.
Выражаем благодарность специалистам компании «АудиоВидеоСистемы» за внимательное отношение к нашим задачам и особым пожеланиям. В рамках работы над проектом по переоснащению танцевального зала инженерами компании были произведены замеры и расчёты, в результате которых мы получили комплексное техническое решение, а также бюджетную оценку проекта по разделам. Отдельно стоит отметить гибкость и умение прислушиваться к просьбам клиента, идти навстречу по любым вопросам.
Специалистами компании «АудиоВидеоСистемы» была разработана специальная система монтажа осветительного оборудования для Dancing-зала. В процессе работы над конечным вариантом технического решения по модернизации акустической системы наши подрядчики успешно справились с задачей адаптации разработанного ими проекта к новым бюджетным требованиям без потери качества и урезания функционала системы. Оборудование было поставлено и установлено чётко в обозначенные сроки.
Благодарим за оперативность, аккуратность в работе сотрудников всех отделов. Уверены, что наше сотрудничество будет продолжено.
Акционерное общество «Уральский университетский комплекс» выражает искреннюю благодарность обществу с ограниченной ответственностью «АудиоВидеоСистемы», за выполнение сложной и качественной работы по оснащению конференц зала здания технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» мультимедийным оборудованием.
Ваша команда проявили профессионализм, искреннее участие и преданность делу нашей организации. Ваше творческое мышление и непрерывное стремление к совершенству были незаменимыми в этом процессе.
С первых встреч до завершения проекта мы почувствовали ваше понимание потребностей нашей организации. Вы сумели предложить решения, которые идеально соответствуют нашим требованиям.
Ваш профессионализм и технические знания были ключом к успешному осуществлению этого проекта. Процесс был организован и проведен безупречно, что позволило нам избежать любых непредвиденных ситуаций и задержек.
Мы хотели бы особо отметить вашу команду, которая работала с таким энтузиазмом и уделяла большое внимание деталям. Вы сумели поддерживать обратную связь на всех этапах работы, всегда готовы выслушать наши вопросы и предложить наилучшие решения.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Асбестовская детская музыкальная школа» выражает искреннюю благодарность ООО «АудиоВидеоСистемы». За период нашего сотрудничества мы отметили Вашу компетентность, оперативность и стремление сделать свою работу качественно и своевременно.
Ваша компания стала для нас идеалом взаимовыгодного сотрудничества. Хотим особенно отметить Ваших менеджеров, которые оперативно предоставляют информацию о поступлении новых товаров и подробно отвечают на все возникшие вопросы.
Мы и дальше планируем сотрудничать с Вами и просим оповещать нас о любых поступивших новинках.
Благодарим за Ваш профессионализм!
Аминистрация города Горно-Алтайска выражает благодарность за участие в реализации проекта модернизации зала заседаний.
Профессионализм специалистов АудиоВидеоСистем, стремление к взаимодействию, доброжелательность и индивидуальный подход на всех этапах от проектирования до настройки и запуска мультимедийного оборудования стали залогом своевременного и качественного оснащения зала заседаний, где принимаются важные решения для города.
Желаем Вам и всему Вашему коллективу успехов на профессиональном поприще, новых проектов и успешного
развития в будущем!
Выражаю благодарность коллективу вашей компании ООО «АудиоВидеоСистемы» за реализацию проекта оснащения современным мультимедийным оборудованием Большого зала заседаний Тюменской областной Думы.
Особо хочу отметить высокий уровень профессионализма и вовлеченности в проект специалистов вашей компании на всех этапах его реализации.
Поставка оборудования, монтаж и настройка произведены в срок, согласно всем условиям государственного контракта. Замечаний к качеству выполненных работ и установленному оборудованию не имеется.
Проведение мероприятий в Большом зале заседаний областной Думы стало возможным на новом качественном уровне, обеспечив всем участникам таких мероприятий возможность просмотра презентационных и информационных материалов с высоким визуальным качеством и большей информационной насыщенностью.
Благодарим коллектив «АудиоВидеоСистемы» за индивидуальный грамотный подход и комплексное оснащение мультимедийным оборудованием второй очереди Областного центра реабилитации инвалилов.
Наш центр теперь оснащён современными системами, благодаря которым мы можем расширить свою деятельность и организовывать мероприятия любого масштаба: от спортивных соревнований и конференций до театральных постановок и концертных программ.
Думаем, результаты Вашей работы позволят значительно улучшить качество предоставляемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов. Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с Вашей компанией.
Благодарим коллектив компании «Аудио Видео Системы» за качественное выполнение работ по оснащению зала совещаний. Работа была выполнена максимально аккуратно, оборудование органично вписалось в дизайн помещения. Благодаря подробной проработке проекта с менеджерами компании был получен необходимый функционал и удобство использования системы.
Мы рекомендуем компанию «Аудио Видео Системы» как грамотных специалистов в сфере мультимедийного оснащения конференц-залов с высочайшим уровнем обслуживания клиентов.
МКУ «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга» выражает благодарность ООО «АудиоВидеоСистемы» за качественную подготовку проектно-сметной документации и дальнейшее оснащение зала заседаний Екатеринбургской городской Думы.
Специалисты компании проявили высокий уровень профессионализма, оперативность и качественное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Работы были произведены в срок.
Выражаем отдельную благодарность за проведенное обучение работе с комплексом оборудования и последующую консультационную поддержку, оказываемую инженерами ООО «АудиоВидеоСистемы».
Выражаем благодарность всем сотрудникам компании «АудиоВидеоСистемы», которые приняли участие в работе по техническому оснащению Ельцин Центра. Человеческое отношение, внимание к заказчику и искреннее желание разделить наши цели и ценности стали движущей силой проекта. Вместе мы прошли путь длиной в несколько лет и создали действительно уникальный социальный и культурный центр, значимость которого сложно переоценить.
Спасибо за внимание к мелочам и готовность к диалогу. На протяжении нашей совместной работы специалисты компании «АудиоВидеоСистемы» сделали всё для того, чтобы результат оправдал наши ожидания. Это было бы невозможно без полного погружения в процесс, без живого интереса к работе.
Мы с удовольствием продолжаем сотрудничество с компанией «АудиоВидеоСистемы», ведь надежный партнер — это фундамент успеха в любой командной работе.
Четкость и разборчивость передачи речи докладчика, демонстрация видео контента. Создаем возможности для видео-конференц общения, голосования и управления залом с одной кнопки.
Проектирование, поставка, монтаж. Профессиональное звук, свет, отображение, механика и одежда сцены.
Экспертность в области формирования ТЗ и конъюнктурном анализе, штатные специалисты по государственным и коммерческим торгам решат Ваши задачи профессионально, качественно, в срок.
Мультимедийное оснащение современных учебных аудиторий, актовых залов и зон общего пользования. Тендерное сопровождение.
Комплексное оснащение бизнес – центров аудио-визуальными системами, от конференц-площадок и переговорных комнат, до торговых площадей и фонового озвучивания мест общего пользования.
Аудио-визуальные решения для создания незабываемых впечатлений. Проекционные диорамы, интерактивные технологии для создания эффекта присутствия и «живого» взаимодействия с музейным экспонатом.
Управление покупательской активностью и создание атмосферы через качественное фоновое озвучивание. Видеоотображение рекламного контента на ТВ – панелях и светодиодных экранах.
Комплексные аудиовизуальные решения по оснащению номерного фонда, фойе и конференц-залов. Эффективный инструмент для создания комфортных условий как для гостей и персонала, так и для привлечения инвестиций, повышения статуса организации.
Аудиовизуальные решения позволяют создать единый комплекс трансляции видео и звукового контента, информирования и оповещения, обеспечивая престиж, зрелищность и увеличение инвестиций в сегмент. Разрабатываем решения как на этапах проектирования, так и модернизации, реконструкции.
Ни одно занятие в центре не проходит в тишине! Профессиональный подбор приборов аудио – видео обеспечения позволит не только создать благоприятную атмосферу в фитнес – центре, но и поднять настроение гостей, повысить их лояльность, престиж заведения, увеличить его посещаемость.
Поддержать концепцию и атмосферу заведения, создать эмоции. Качественное аудио-видео оборудование помогает управлять покупательской активностью и стимулировать доп. продажи. Подчеркивает престиж и статус заведения.
Придадим звучание храму , сохраняя его естественность и первозданность. Отображение контента и звукоусиление речи, озвучивание прилегающих территорий, микрофонные парки.
Компания «АудиоВидеоСистемы» – является членом СРО и имеет все необходимые разрешительные документы, в том числе лицензию на генподрядные работы и лицензию на работы с памятниками архитектуры.
1. Свидетельство СРО (капитальное строительство)
2. Свидетельство СРО (проектирование)
3. Сертификат ISO (менеджмент качества)
4. Лицензия (объекты культурного наследия)
5. Аккредитация деятельности в области IT РФ