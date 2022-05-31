Тюменская областная дума

Выражаю благодарность коллективу вашей компании ООО «АудиоВидеоСистемы» за реализацию проекта оснащения современным мультимедийным оборудованием Большого зала заседаний Тюменской областной Думы.

Особо хочу отметить высокий уровень профессионализма и вовлеченности в проект специалистов вашей компании на всех этапах его реализации.

Поставка оборудования, монтаж и настройка произведены в срок, согласно всем условиям государственного контракта. Замечаний к качеству выполненных работ и установленному оборудованию не имеется.

Проведение мероприятий в Большом зале заседаний областной Думы стало возможным на новом качественном уровне, обеспечив всем участникам таких мероприятий возможность просмотра презентационных и информационных материалов с высоким визуальным качеством и большей информационной насыщенностью.