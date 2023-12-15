ViewSonic выпускает новые светодиодные домашние проекторы X1 и X2

Внося новую сферу в сегмент проекторов серии X, компания ViewSonic Corp., ведущий мировой поставщик визуальных решений, представила Full HD Smart LED проекторы для дома – X1 и X2, чтобы поднять уровень домашних развлечений для любителей кино. Эти проекторы – первые безламповые смарт-проекторы ViewSonic с высокой яркостью для дома.

Новое дополнение к серии X, светодиодные проекторы X1 и X2 предназначены для всех домашних развлекательных пространств. Благодаря светодиодной технологии третьего поколения эти проекторы обеспечивают более яркое изображение и насыщенные цвета, а срок их службы составляет 30 000 часов. Проекторы оснащены встроенными динамиками Harman Kardon, которые обеспечивают идеальный домашний просмотр фильмов, спортивных состязаний и видеоигр. Благодаря усовершенствованным функциям и технологиям, оба проектора заменяют частую замену ламп и опасную ртуть, проецируя изображение высокого разрешения с яркостью 3 100 светодиодных люмен. Кроме того, благодаря широкой цветовой гамме 125% Rec. 709, оба проектора обеспечивают яркое и реалистичное изображение в разрешении Full HD без влияния окружающего света.

Г-н Мунир Ахмад, вице-президент по продажам и маркетингу ViewSonic India, сказал: “Значительные прорывы в области кино привели к созданию домашнего кинотеатра, и наши новые проекторы, X1 и X2, являются прекрасным тому подтверждением. Цель этих проекторов – обеспечить лучшие впечатления от домашних развлечений на индийском рынке проекторов. Мы стремимся улучшить сегмент домашних развлечений с помощью наших новых светодиодных проекторов. Являясь пионером и лидером в области светодиодных технологий, мы стремимся обеспечить эксклюзивный и захватывающий просмотр для всех любителей кино. Мы также стремимся к дальнейшему развитию и расширению возможностей этого сектора с помощью нашего 3-го поколения светодиодных проекторов. Одним из основных преимуществ этих проекторов является то, что они обеспечивают захватывающее аудиовизуальное сопровождение на большом экране в любое время без необходимости значительной установки и настройки”.

ViewSonic выпускает новые светодиодные домашние проекторы X1 и X2. Екатеринбург

Создание развлекательного центра без особых усилий

Для гостиных или зон отдыха модель домашнего проектора ViewSonic X1- Smart LED можно закрепить на потолке, чтобы лучше использовать пространство. В небольших помещениях короткофокусный светодиодный проектор ViewSonic X2 Smart LED Home Projector можно установить на столе, проецируя изображение на 100-дюймовый экран с расстояния всего 1,53 метра. Эти визуальные решения сочетаются с качественным звуком из двойных динамиков Harman Kardon, превращая комнату в захватывающее развлекательное пространство дома.

X1 оснащен такими исключительными функциями, как ручка управления сдвигом объектива, которая может изменять изображение по вертикали. Кроме того, благодаря объективу с 1,3-кратным оптическим зумом проектор можно разместить на потолке. Пользователи могут выбрать место установки в пределах диапазона, чтобы получить большое изображение, которое не будет мешать существующим интерьерным решениям, таким как подвесные светильники или опорные балки.

ViewSonic выпускает новые светодиодные домашние проекторы X1 и X2. Екатеринбург

Мгновенное наслаждение для захватывающего кинопросмотра

Превращая помещение в мини-кинозал, проекторы X1 и X2 обеспечивают простую и интуитивно понятную настройку в комфортных домашних условиях. Оба проектора обеспечивают идеальную форму изображения при просмотре сверху и сбоку, имеют H/V-трапецию, четыре регулировки углов и автоматическую трапецию.

Кроме того, функции зеркалирования экрана позволяют легко транслировать изображение со смарт-устройств на большой экран. Проектор также позволяет подключить игровую консоль через порт USB-C, предлагая широкий спектр возможностей для развлечений.

Кроме того, проектор оснащен такими функциями, как простое подключение Bluetooth и Wi-Fi для подключения Bluetooth-наушников для уединенного просмотра фильмов или музыки, транслируемой прямо со смартфона, что делает потоковую передачу видео простой как никогда.