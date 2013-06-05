Установили звук BOSE в ресторан-пироговой МАРУСЯ

Ресторан «Маруся» находится в самом центре Екатеринбурга и прежде всего, ориентирован на доступность и популярность среди клиентов. Поэтому, задача ставилась таким образом, чтобы создать приятную атмосферу для посетителей с помощью качественного фонового звука при минимальных затратах на оборудование.

Непревзойденное качество звука обеспечили акустические системы Bose серии FreeSpace а также новые компактные микшеры-усилители от Bose серии FreeSpace IZA.

Перспектива оснащения: организация системы трансляции видео для проведения тематических вечеров.