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Установили звук BOSE в ресторан-пироговой МАРУСЯ

Опубликовано: 5 Июн 2013

Ресторан «Маруся» находится в самом центре Екатеринбурга и прежде всего, ориентирован на доступность и популярность среди клиентов. Поэтому, задача ставилась таким образом, чтобы создать приятную атмосферу для посетителей с помощью качественного фонового звука при минимальных затратах на оборудование.

Непревзойденное качество звука обеспечили акустические системы Bose серии FreeSpace а также новые компактные микшеры-усилители от Bose серии FreeSpace IZA.

Перспектива оснащения: организация системы трансляции видео для проведения тематических вечеров.

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