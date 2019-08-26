Участие AVS на конференции Российского совета торговых центров

Поучаствовали на RCSC – Российский совет торговых центров. Они проводят регулярные встречи управляющих торговых центров, представителей администрации города.

Мы приняли участие в качестве официальных партнеров #Bose.

На встрече рассматривались проблемы и позитивный опыт. Спикеры рассказали о современных решениях для усовершенствования торговых центров.

Истории от участников рынка – проекты по развитию, работа с трафиком: привлечение и удержание посетителей, внедрение современных технологий, новый подход в работе с аудиторией.

Агекян Айше Ервандовна , управляющая ТРЦ “Мега” в первый день конференции провела тур по торговому центру и парку.

Поделилась своим опытом:

как собирать информацию о гостях

составляется портрет гостях

проведение опросов

что нравится и нужно жителям города.