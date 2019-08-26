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Участие AVS на конференции Российского совета торговых центров

Опубликовано: 26 Авг 2019

Поучаствовали на RCSC – Российский совет торговых центров. Они проводят регулярные встречи управляющих торговых центров, представителей администрации города.
Мы приняли участие в качестве официальных партнеров #Bose.

На встрече рассматривались проблемы и позитивный опыт. Спикеры рассказали о современных решениях для усовершенствования торговых центров.
Истории от участников рынка – проекты по развитию, работа с трафиком: привлечение и удержание посетителей, внедрение современных технологий, новый подход в работе с аудиторией.

Агекян Айше Ервандовна , управляющая ТРЦ “Мега” в первый день конференции провела тур по торговому центру и парку.

Поделилась своим опытом:

  • как собирать информацию о гостях
  • составляется портрет гостях
  • проведение опросов
  • что нравится и нужно жителям города.

Как это применяется к торговому центру, и какие есть ближайшие планы по развитию. Зонирование площадей и помещений, развитие сети партнеров и сообщества вокруг ТРЦ “Мега”.

Спасибо всем спикерам, участникам и партнерам @rcsc.info.

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