Участие AVS на конференции Российского совета торговых центров

Опубликовано: 26 Авг 2019
Поучаствовали на RCSC – Российский совет торговых центров. Они проводят регулярные встречи управляющих торговых центров, представителей администрации города.
Мы приняли участие в качестве официальных партнеров #Bose.
На встрече рассматривались проблемы и позитивный опыт. Спикеры рассказали о современных решениях для усовершенствования торговых центров.
Истории от участников рынка – проекты по развитию, работа с трафиком: привлечение и удержание посетителей, внедрение современных технологий, новый подход в работе с аудиторией.
Агекян Айше Ервандовна , управляющая ТРЦ “Мега” в первый день конференции провела тур по торговому центру и парку.
Поделилась своим опытом:
- как собирать информацию о гостях
- составляется портрет гостях
- проведение опросов
- что нравится и нужно жителям города.
Как это применяется к торговому центру, и какие есть ближайшие планы по развитию. Зонирование площадей и помещений, развитие сети партнеров и сообщества вокруг ТРЦ “Мега”.
Спасибо всем спикерам, участникам и партнерам @rcsc.info.