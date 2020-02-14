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Samsung выпустил обновленную модель флипчарта Flip 2

Опубликовано: 14 Фев 2020

Новая модель Samsung Flip 2 получила обновленный дизайн, компактную подставку и более расширенные возможности работы с контентом. Флипчарт доступен в 55-дюймовой и 65-дюймовой версиях.

Обновленная версия оснащена дисплеем UHD с улучшенным распознаванием ввода. Flip 2 подходит для совместной работы 4 пользователей. Разработчики улучшили время отклика устройства до 6.8 мс, что позволяет делать записи без задержки.

Новая интерактивная панель получила расширенные возможности рисования, теперь пользователи имеют возможность смешивать цвета, обрезать, редактировать и перемещать изображения в один клик. Благодаря встроенному Wi-Fi по окончании работы все документы можно переслать на почту участникам совещания.

Флипчарт поддерживает передачу файлов разных форматов с ПК и мобильных устройств файлов, включая изображения, документы Word, Excel и PDF. Flip 2 получил поддержку Windows Office 365 и Samsung Workspace для загрузки файлов из облака. Также в устройство встроен веб-браузер для просмотра интернет-ресурсов. Кроме того, содержимое с экрана Flip 2 можно транслировать на другие дисплеи.

Samsung Flip 2 55″ получила обновленную компактную передвижную стойку, поддерживает работу в вертикальном и горизонтальном положениях. Samsung Flip 2 65″ рассчитана на конференц-залы большой площади.

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