Продажи многофункциональных светодиодных дисплеев выросли на 57,4% в годовом исчислении

Многофункциональные светодиодные дисплеи (далее – LED) все больше вытесняют жидкокристаллические (ЖК) дисплеи в конференц-залах с диагональю 110 дюймов и более. Недавний отчет исследовательской компании Omdia свидетельствует о росте продаж LED-дисплеев на 57,4% год к году.

Рынок LED-дисплеев для конференц-залов продолжает расти, благодаря ряду преимуществ перед ЖК-дисплеями. По данным компании трекинга рынка Omdia, продажи многофункциональных светодиодных видеодисплеев стремительно росли со второй половины 2021 года и увеличились на 57,4% год к году в третьем квартале 2023 года.

LED-дисплеи «все в одном» позволяют создавать изображения больших размеров с различными соотношениями сторон по сравнению с ЖК-дисплеями. Однако, у LED-дисплеев обычно ниже разрешение, чем у ЖК-дисплеев, и они не так легко реализуют высокочувствительные сенсорные функции.

Несмотря на эти ограничения, спрос на LED-дисплеи «все в одном» продолжает расти, и они становятся основным выбором для дисплеев с диагональю 110 дюймов и более. Предложение ЖК-дисплеев в этом диапазоне размеров ограничено, в то время как LED-дисплеи предлагают широкий ассортимент продуктов.

На данный момент на рынке LED-дисплеев “все в одном” самым популярным является продукт с шагом пикселя от 1,5 до 1,7 мм, который обеспечивает Full HD разрешение в диапазоне от 130 до 140 дюймов. Также существует 110-дюймовый продукт с разрешением Ultra HD, который может прямо конкурировать с ЖК-дисплеем по качеству изображения.

Omdia прогнозирует, что рынок LED-дисплеев “все в одном” будет продолжать расти в ближайшие годы, поскольку они становятся все более популярными среди потребителей и предлагают новые возможности для создания ярких и качественных дисплеев в конференц-залах и других местах проведения мероприятий.