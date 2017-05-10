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Приняли участие в форуме AV Focus Санкт-Петербург

Опубликовано: 10 Май 2017

Форумы AV Focus – это серия выездных мероприятий для специалистов в области профессиональных аудио-визуальных технологий. География форума – от Минска до Алма-Аты, от Калининграда до Владивостока. Участники – ведущие мировые производители proAV индустрии. Площадка AV Focus, действующая с 2008 года, сохраняет статус единственного независимого мультибрендового мероприятия для кулуарного общения профессионалов отрасли. Для специалистов proAV – это уникальная возможность познакомиться с техническими новинками в удобном и доступном формате: самостоятельно тестировать оборудование в демо-зоне, слушать доклады производителей и/или обучаться работе с ними на специальных тренингах и мастер-классах. AV Focus предоставляет редкую возможность региональным специалистам устанавливать деловые контакты и налаживать долгосрочное сотрудничество, не выезжая за пределы своего родного города.

На форуме традиционно экспонируется оборудование для оснащения следующих объектов:

  • офисные здания, бизнес-центры
  • государственные учреждения, административные здания
  • спортивные объекты
  • образовательные и медицинские учреждения
  • ситуационные центры
  • диспетчерские залы и центры управления
  • театры, концертные залы, дворцы и дома культуры
  • гостиницы, банки, финансовые учреждения
  • торгово-развлекательные комплексы
  • промышленные предприятия
  • «умные» дома
  • транспортные объекты федерального и местного значения

Формат форума:

  • Доклады
  • Мастер-классы
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