Приняли участие в форуме AV Focus Санкт-Петербург

Опубликовано: 10 Май 2017
Форумы AV Focus – это серия выездных мероприятий для специалистов в области профессиональных аудио-визуальных технологий. География форума – от Минска до Алма-Аты, от Калининграда до Владивостока. Участники – ведущие мировые производители proAV индустрии. Площадка AV Focus, действующая с 2008 года, сохраняет статус единственного независимого мультибрендового мероприятия для кулуарного общения профессионалов отрасли. Для специалистов proAV – это уникальная возможность познакомиться с техническими новинками в удобном и доступном формате: самостоятельно тестировать оборудование в демо-зоне, слушать доклады производителей и/или обучаться работе с ними на специальных тренингах и мастер-классах. AV Focus предоставляет редкую возможность региональным специалистам устанавливать деловые контакты и налаживать долгосрочное сотрудничество, не выезжая за пределы своего родного города.
На форуме традиционно экспонируется оборудование для оснащения следующих объектов:
- офисные здания, бизнес-центры
- государственные учреждения, административные здания
- спортивные объекты
- образовательные и медицинские учреждения
- ситуационные центры
- диспетчерские залы и центры управления
- театры, концертные залы, дворцы и дома культуры
- гостиницы, банки, финансовые учреждения
- торгово-развлекательные комплексы
- промышленные предприятия
- «умные» дома
- транспортные объекты федерального и местного значения
Формат форума:
- Доклады
- Мастер-классы