Приняли участие в форуме AV Focus Санкт-Петербург

Форумы AV Focus – это серия выездных мероприятий для специалистов в области профессиональных аудио-визуальных технологий. География форума – от Минска до Алма-Аты, от Калининграда до Владивостока. Участники – ведущие мировые производители proAV индустрии. Площадка AV Focus, действующая с 2008 года, сохраняет статус единственного независимого мультибрендового мероприятия для кулуарного общения профессионалов отрасли. Для специалистов proAV – это уникальная возможность познакомиться с техническими новинками в удобном и доступном формате: самостоятельно тестировать оборудование в демо-зоне, слушать доклады производителей и/или обучаться работе с ними на специальных тренингах и мастер-классах. AV Focus предоставляет редкую возможность региональным специалистам устанавливать деловые контакты и налаживать долгосрочное сотрудничество, не выезжая за пределы своего родного города.

На форуме традиционно экспонируется оборудование для оснащения следующих объектов:

офисные здания, бизнес-центры

государственные учреждения, административные здания

спортивные объекты

образовательные и медицинские учреждения

ситуационные центры

диспетчерские залы и центры управления

театры, концертные залы, дворцы и дома культуры

гостиницы, банки, финансовые учреждения

торгово-развлекательные комплексы

промышленные предприятия

«умные» дома

транспортные объекты федерального и местного значения

Формат форума: