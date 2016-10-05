Обучение в офисе Lutron в Лондоне

Представители компании «АудиоВидеоСистемы» в составе русской делегации прошли курс обучения в лондонском офисе Lutron – мирового лидера в сфере разработки и создания систем управления освещением.

История компании Lutron началась в 1959 году, когда молодой американский физик Джоэль Спира изобрел полупроводниковый прибор, позволяющий менять интенсивность источника света, – диммер. Новинка кардинально изменила отношение рядовых потребителей к возможностям управления освещением и положила начало созданию целой отрасли.

Lutron сегодня – это более 15 000 наименований продукции и более 2 700 патентов, в том числе на первый электронный диммирующий балласт для люминесцентных источников света и на первую автономную систему управления освещением с пресетами – сохраняемыми в памяти управляющего устройства настройками.

Одно из ключевых преимуществ решений Lutron – рациональное использование энергии. Диммеры, датчики присутствия, системы управления освещением, моторизованные шторы и жалюзи, – продукция Lutron обеспечивает широкий спектр возможностей для создания комфортного и умного пространства как жилых помещений, так и коммерческих объектов.

Стоит отметить, что успешная реализация проектов на базе оборудования Lutron возможна только при участии грамотных специалистов системного интегратора. Сотрудники «АудиоВидеоСистемы» никогда не перестают учиться, регулярно повышают квалификацию и потому с уверенностью берутся за самые сложные и нестандартные проекты.