О нашем сотрудничестве с компанией Bose

Известная во всем мире своими акустическими решениями американская компания Bose Corporation с почти вековой историей пользуется огромной популярностью благодаря нестандартному подходу к производству продукции и высокому качеству. Выпускаемые устройства отличаются оригинальным конструкторским подходом, который отлично сочетается с инновационными решениями в области звука.

Три причины, почему мы выбрали Bose

Акустические системы Bose отличаются прекрасным сбалансированным звучанием во всем диапазоне частот. Монтаж потолочной акустики может быть заметно упрощен, поскольку многие модели оснащаются надежными крепежами-зажимами и грилями. Компактные и простые в управлении устройства обладают огромным выбором опций для подключения, от стриминга музыки по Bluetooth и Wi-Fi до оптического входа для ТВ.

Акустические системы Bose Акустика компании Bose пользуются популярностью благодаря простому способу монтажа, имеет компактные размеры и небольшой вес. Устройства легко вписываются в интерьер, не нарушая дизайнерскую задумку. Звук равномерно распределяется по помещению, благодаря чему создается ощущение полного погружения. Акустические системы используются в переговорных комнатах, конференц-залах, магазинах, выставочных центрах, ресторанах, барах и концертных залах.

Bose DesignMax DM8S

Акустическая система Bose DesignMax DM8S сочетает в себе стильное оформление и потрясающе чистое звучание. Устройство выпускается с системой поверхностного монтажа, рассчитанной на установку в стену с помощью скрытого кронштейна QuickHold U-bracket. Акустика оснащена 8-дюймовым низкочастотным динамиком и 1-дюймовым высокочастотным компрессионным драйвером, имеет частотный диапазон 60 Гц – 20 кГц при максимальном уровне звукового давления 117 дБ и мощности 125 Вт.

Bose DesignMax DM6C

Стильная и инновационная акустика Bose DesignMax DM6C отлично вписывается в интерьер и обеспечивает качественное звучание музыки, лекций, речи и т.д. Рассчитана на монтаж в помещениях предназначенных для художественных выставок, религиозных учреждений, конференц-центров, магазинов, ресторанов, баров. Имеет частотный диапазон 55 Гц – 20 кГц , покрывает 130°, при мощности 100 Вт.

Bose EdgeMax EM90

Потолочный громкоговоритель Bose EdgeMax EM90 с технологией PhaseGuide обеспечивает высокое качество звука для любых задач. Одно устройство EdgeMax EM90 может заменить до 4-х моделей акустических систем с коническим углом раскрытия. Оборудование позволяет производить монтаж в близи к углам. Система оснащена высокочастотным компрессионным драйвером, 8-дюймовый низкочастотным динамиком, 2-полосным пассивным кроссовером с трансформатором 70 / 100В, а также подпружиненными монтажными кронштейнами для легкой установки.

Аудиопроцессоры Bose Устройства компании Bose подходят для всех типов помещений начиная от малых переговорных (аквариумов) заканчивая большими концертными залами. Аудиопроцессоры имеют минимальный показатель задержки и сверхнизкий уровень шума, легко собираются в цепь, поддерживают популярные сетевые протоколы. Оснащены обширным набором алгоритмов обработки сигнала, который включает в себя: микширование, эквализацию, генератор сигналов, компрессор, задержки и выбор источника.

ControlSpace EX-440C

Аудиопроцессор ControlSpace EX-440C разработан для небольших конференц-залов и переговорных комнат, а также помещений средних размеров. Оборудование имеет 4 микрофонных/линейных аналоговых входа, 4 аналоговых выхода, 8 каналов шумоподавления, поддержку работы с VoIP и PSTN, для интеграции с программными кодеками в устройство добавили порт USB, поддерживает возможность работы в сетях Dante в конфигурации 16×16. Процессор выполнен в рэковом корпусе высотой 1U.

ControlSpace EX-12AEC

Большие конференц-залы, помещения для заседаний, аудитории и операционные центры лучше оснащать процессором ControlSpace EX-12AEC. Система легко масштабируется, допускает Dante-подключение к процессорам EX-1280C и микрофонам с поддержкой Dante в конфигурации 16×16, кроме того устройство имеет 12 каналов акустического эхоподавления. Передняя панель аудиопроцессора оснащена OLED-дисплеем и поворотным энкодером.

ControlSpace EX-1280

ControlSpace EX-1280 универсальная модель аудиопроцессора в линейке т.к. устройство отлично подходит для разных сфер применения, начиная с малых помещений заканчивая концертными залами. Процессор получил 12 микрофонных/линейных аналоговых входов, 8 аналоговых выходов, поддержку Dante в конфигурации 64х64, выход Bose AmpLink, порт USB, облегчающий интеграцию с аудиоустройствами для воспроизведения и записи, созданными на базе ПК, и встроенный DSP с различными алгоритмами обработки аудиосигналов.