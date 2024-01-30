Новые усилители Atlon поддерживают распределение HDMI по HDBaseT

В последнее время технологии в области аудио- и видеооборудования активно развиваются, и производители стараются предложить потребителям все более функциональные и удобные решения. Одной из таких новинок стали новые усилители от Atlon, поддерживающие распределение сигнала HDMI по стандарту HDBaseT.

Что такое HDBaseT? HDBaseT – это открытый стандарт передачи несжатого аудио и видео по одному кабелю витой пары на большие расстояния. Он позволяет передавать сигнал с разрешением до 1080p на расстояние до 40 метров без потери качества.

Новые усилители Atlon с поддержкой HDBaseT обеспечивают высокое качество звука и изображения, а также позволяют удобно и быстро подключать различные устройства, такие как телевизоры, проекторы, игровые консоли и многое другое. Благодаря этому стандарту, пользователи могут избавиться от множества кабелей и упростить свою домашнюю систему развлечений.

Важно отметить, что HDBaseT также обеспечивает передачу таких дополнительных сигналов, как управление устройствами, Ethernet, ИК-сигналы и USB. Это позволяет управлять устройствами и осуществлять подключение к интернету без необходимости прокладки дополнительных кабелей.