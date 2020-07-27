Наш лучший кейс

На нашем официальном Youtube канале появился видеокейс о парфюмерном магазине Золотое Яблоко.

На съемки и монтаж было потрачено около 2 месяцев. Причем большую часть времени мы согласовывали сами съемки на территории универмага Bolshoy. Но в итоге у нас получилось очень информативное и интересное видео.

“Золотое Яблоко” – это крупнейший и популярный парфюмерный супермаркет г. Екатеринбурга. Магазины сети отличаются особым дизайном интерьера, масштабом площадей и богатством выбора продукции. Ежедневно магазины посещают тысячи свердловчан.

Задача: осуществить оснащение фоновой музыкой торгового зала, незаметно вписав оборудование к интерьер, для реализации аудиомаркетинга + создать атмосферу праздника.

Решение: при помощи компьютерного моделирования произвели акустический расчет помещения и подобрали оптимальное количество акустических систем, необходимых для равномерного звукового покрытия зала.

Сложности: уникальная конструкция потолка торгового зала, в которую нужно было незаметно вписать 50 акустических систем.

Бренд оборудования: Bose.





