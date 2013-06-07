Летняя АКЦИЯ! До 1 сентября звуковой проект бесплатно!!!

Бесплатная разработка акустического проекта.

Если вы хотите получить уютный фоновый звук в небольшом ресторане, качественно озвучить конференц-зал, или создать полноценную концертную площадку с соответствующим звуком?

Высокая стоимость аппаратуры не гарантирует идеальное качество звучания.

Гораздо большее значение имеет тщательная проработка схемы размещения приборов.

Такая схема должна учитывать не только геометрические параметры помещения и формат будущего заведения, но и отражающие и поглощающие свойства отделки и интерьера, монтажные возможности и многое другое.

Правильно составленный звуковой проект обеспечит максимально возможное качество звучания оборудования, поэтому лучше доверить его квалифицированным специалистам.

Компания «АудиоВидеоСистемы», как эксклюзивный поставщик оборудования BOSE в Екатеринбурге, предоставляет бесплатные услуги по проектированию звуковых инсталляций.

Бесплатный проект включает в себя: