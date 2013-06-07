Летняя АКЦИЯ! До 1 сентября звуковой проект бесплатно!!!

Опубликовано: 7 Июн 2013
Бесплатная разработка акустического проекта.
Если вы хотите получить уютный фоновый звук в небольшом ресторане, качественно озвучить конференц-зал, или создать полноценную концертную площадку с соответствующим звуком?
Высокая стоимость аппаратуры не гарантирует идеальное качество звучания.
Гораздо большее значение имеет тщательная проработка схемы размещения приборов.
Такая схема должна учитывать не только геометрические параметры помещения и формат будущего заведения, но и отражающие и поглощающие свойства отделки и интерьера, монтажные возможности и многое другое.
Правильно составленный звуковой проект обеспечит максимально возможное качество звучания оборудования, поэтому лучше доверить его квалифицированным специалистам.
Компания «АудиоВидеоСистемы», как эксклюзивный поставщик оборудования BOSE в Екатеринбурге, предоставляет бесплатные услуги по проектированию звуковых инсталляций.
Бесплатный проект включает в себя:
- Составление предварительной спецификации (количество и виды акустических систем, места установки оборудования, подбор необходимых монтажных элементов, кабельной продукции);
- Создание акустической модели помещения, при помощи программного обеспечения Modeler® , разработанного специалистами Bose;
- Формирование коммерческого предложения.