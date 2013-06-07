ГлавнаяНовостиЛетняя АКЦИЯ! До 1 сентября звуковой проект бесплатно!!!

Летняя АКЦИЯ! До 1 сентября звуковой проект бесплатно!!!

Опубликовано: 7 Июн 2013

Бесплатная разработка акустического проекта.

Если вы хотите получить уютный фоновый звук в небольшом ресторане, качественно озвучить конференц-зал, или создать полноценную концертную площадку с соответствующим звуком?

Высокая стоимость аппаратуры не гарантирует идеальное качество звучания.

Гораздо большее значение имеет тщательная проработка схемы размещения приборов.

Такая схема должна учитывать не только геометрические параметры помещения и формат будущего заведения, но и отражающие и поглощающие свойства отделки и интерьера, монтажные возможности и многое другое.

Правильно составленный звуковой проект обеспечит максимально возможное качество звучания оборудования, поэтому лучше доверить его квалифицированным специалистам.

Компания «АудиоВидеоСистемы», как эксклюзивный поставщик оборудования BOSE в Екатеринбурге, предоставляет бесплатные услуги по проектированию звуковых инсталляций.

Бесплатный проект включает в себя:

  1. Составление предварительной спецификации (количество и виды акустических систем, места установки оборудования, подбор необходимых монтажных элементов, кабельной продукции);
  2. Создание акустической модели помещения, при помощи программного обеспечения Modeler® , разработанного специалистами Bose;
  3. Формирование коммерческого предложения.
Оставить заявку на консультацию
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

    Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

    Оставить заявку на расчет проекта
    Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

      Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

      Заказать обратный звонок
      Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа.

        Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

        Вы здесь Москва
        Б
        В
        Е
        К
        М
        Н
        О
        П
        Р
        С
        Т
        У
        Х
        Ч
        Спасибо за заявку
        Мы свяжемся с Вами в ближайшее время