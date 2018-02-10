Компания «АудиоВидеоСистемы» приглашает вас посетить наш стенд на IT-выставке «ИНФОТЕХ-2018», которая пройдет 10 и 11 октября по адресу Республики, 142.

Оба дня на выставке, с 10:00 до 19:00, будут присутствовать наши менеджеры, которые будут знакомить клиентов с современным мультимедийным оборудованием. Вы можете забронировать конкретное время для индивидуальной консультации, если хотите подробно обсудить с нашими специалистами возможности оборудования.

Наш стенд будет расположен на втором этаже, номер стенда – 20.

До встречи на выставке!