Epson, японская компания с вековой историей, на протяжении 15 лет сохраняет лидерство на мировом рынке проекционного оборудования, ассортимент которого представлен инсталляционными, портативными, ультракороткофокусными, интерактивными проекторами.

«АудиоВидеоСистемы» активно используют оборудование Epson в образовательных учреждениях и офисах бизнес-заказчиков, поэтому сотрудники компании всегда тесно общаются с представителями вендора, посещают обучающие курсы и тематические мероприятия. Крупнейшее из них – партнерская бизнес-конференция «Epson: на всех парусах» – прошло 14-16 июля в Москве. Компанию «АудиоВидеоСистемы» на конференции представлял руководитель отдела продаж в Екатеринбурге Даниил Кузнецов.

В рамках бизнес-части мероприятия были подробно рассмотрены преимущества лазерных инсталляционных проекторов Epson и презентованы новые высокотехнологичные бинокулярные видеоочки дополненной реальности Moverio с поддержкой беспроводного подключения к устройствам управления и ввода информации.

Как следует из названия, мероприятие было организовано в морской стилистике, поэтому в качестве развлечений участникам предлагались различные активности в яхт-клубе, пиратская вечеринка на пляже и увлекательная дневная программа на воде, где все желающие могли сразиться в гонках на «лодках-драконах».

В результате мероприятия участники получили новые знания о продуктах компании Epson, изучили особенности их подбора и эксплуатации, пообщались с коллегами и единомышленниками со всех городов России и обсудили текущие рабочие вопросы в неформальной обстановке.