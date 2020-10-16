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Долгожданная новинка. VIA GO²

Опубликовано: 16 Окт 2020

Долгожданная новинка. VIA GO² Долгожданная новинка. VIA GO²

Kramer Electronics представила систему нового поколения для беспроводной демонстрации презентаций и совместной работы. Основными отличиями VIA GO² (VIA GO2) от VIA GO стали поддержка 4K-дисплеев, улучшенное качество передачи видео, еще более компактный размер и твердотельный накопитель на 32 ГБ.

К VIA GO² (VIA GO2) могут подключиться до 254 пользователей с любых устройств на базе Windows, MAC OS, Chrome OS, iOS и Android через встроенный и внешний Wi-Fi или локальную сеть Ethernet. Система позволяет выводить изображение одновременно с двух устройств на основной экран. Это могут быть презентации, таблицы, фотографии и видео разрешением до 1080p@60 Гц, включая ролики YouTube.

Благодаря сверхкомпактному форм-фактору (7х7 см) и поставляемой в комплекте пластине-адаптеру VESA установить VIA GO² (VIA GO2) можно непосредственно на задней стороне телевизора или видеопанели. Прибором поддерживается ряд полезных режимов и функций – таких, как DND (запрет на смену источника во время показа презентации) или Digital Signage (демонстрация рекламно-информационного контента). Все это позволяет эффективно использовать новинку в сфере образования, корпоративном и госсекторе, а также на презентационном рынке.

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