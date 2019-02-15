Дайджест недели

Первый выпуск новостного дайджеста «АудиоВидеоСистем». Рассказываем, что интересного произошло с нами за последнее время.

Академия единоборств РМК

Подготовили кейс об одном из самом крутых и значимых объектов прошлого года.

Наша команда занималась комплексным оснащением объекта. Включившись в работу в августе 2017 года на этапе готовой коробки здания, мы разработали проект, выполнили поставку и монтаж оборудования, запустили комплекс к торжественному открытию.

Офис «Форум-групп»

Несколько лет назад екатеринбургская строительная компания «Форум-групп» начала воплощать в жизнь свою большую мечту – выход на мировой уровень в своей отрасли. Тогда компания взялась за строительство роскошных вилл в Дубае, для создания которых им был нужен современный офис прямо в Эмиратах.

Теперь, когда строительство вилл на пальме Джумейра практически завершено, мы решили вспомнить о том, как помогали «Форум-групп» в создании их офиса.

Кейсы на AV Club

Редакция AV Club рассказала о двух наших классных проектах прошлого года.

Первый – центр мониторинга и принятия решения. Масштабный ситуационный центр, подготовленный в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу. Центр объединил все диспетчерские службы и аккумулировал информацию с камер видеонаблюдения, установленных по всему городу.

Второй – пространство коллективной работы «Точка кипения». Екатеринбург стал восемнадцатым городом, где появилась «Точка». Деятельность пространства связана с приоритетными темами развития региона: цифровой экономикой, социальным предпринимательством, креативной индустрией и образованием будущего.