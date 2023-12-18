Компании Gobright и Diversified объединились

Этот альянс стремится объединить технические и интеллектуальные ресурсы обеих компаний, чтобы создать передовые технологические решения для оптимизации и улучшения рабочих мест. Главной целью альянса является создание современных рабочих мест, которые сочетают в себе передовые технологии и удобство использования для повышения эффективности и производительности сотрудников.

Gobright – это компания, специализирующаяся на создании интеллектуальных решений для рабочих мест, включая умные офисные пространства, аналитику и управление ресурсами. Diversified – это провайдер интегрированных технологических решений, который предлагает широкий спектр услуг в области аудио и видео, систем автоматизации и многого другого.

Создание этого глобального альянса позволит обеим компаниям объединить свои уникальные ноу-хау и опыт, чтобы разработать современные и инновационные решения, способные преобразовать рабочие места и повысить их эффективность. Это может включать в себя внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, автоматизация процессов и улучшение коммуникаций в офисной среде.

Альянс Gobright и Diversified будет активно сотрудничать с различными клиентами и партнерами, чтобы внедрять свои инновационные решения и технологии в различных секторах, включая бизнес, государственные учреждения, образование и другие области. Они стремятся полностью изменить способ работы современных организаций и создать умные рабочие места, где сотрудники могут быть более продуктивными, комфортно работать и достигать высоких результатов.