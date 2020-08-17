Уважаемые партнёры,

Приглашаем вас посетить Центр музыкальных открытий Yamaha на Красной площади в Москве. Уже много лет Yamaha выступает спонсором Международного фестиваля «Спасская Башня», предоставляя свои профессиональные духовые и ударные музыкальные инструменты лучшим российским коллективам. Фестиваль пройдёт с 28 августа по 6 сентября.

А уже сейчас в нашем гостеприимном музыкальном шатре можно сыграть на уникальном инструменте – гигантском пианино, на котором играют, танцуя! Также всех посетителей ждёт розыгрыш музыкальных инструментов*, сувениры, выступления шагающих оркестров. Приходите всей семьёй на Красную площадь (соблюдая все меры предосторожности) и играйте с нами!

Тринадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль “Спасская башня” традиционно пройдёт на Красной площади в Москве. Шоу продлится 10 дней – с 28 августа по 6 сентября. На фестивале выступят лучшие российские военно-оркестровые и творческие коллективы. По вечерам вас ждут грандиозные салюты, пиротехнические и световые инсталляции. Билеты уже можно приобрести на сайте фестиваля.

Подробная информация размещена на сайте Yamaha:

https://ru.yamaha.com/ru/news_events/2020/202000807_spasskayatower_2020.html

Конкурс «Следуй за Музыкой»

Розыгрыш музыкальных инструментов Yamaha

С 8 августа по 6 сентября приходите в наш музыкальный шатёр на Красной площади, сыграйте на нашем гигантском пианино и поделитесь своим выступлением в Instagram.Обязательно отметьте наш аккаунт (@yamaha_music) в своей публикации и поставьте хештег #yamahabigpiano. Выберите инструмент, который вы хотите получить и также отметьте его в посте: #SHS300, #PSSRemie, #PSSF30, #PSSA50, #Venova

Победителей объявим 10 сентября в социальных сетях Yamaha.С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на сайте Yamaha.