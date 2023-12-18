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Барко знаменует свое новое достижение в области конференц-решений в виде выпуска второго поколения системы ClickShare Conference CX-50

Опубликовано: 18 Дек 2023

clickshare nextgen family with tray right new 620x330 1 300x223 - Барко знаменует свое новое достижение в области конференц-решений в виде выпуска второго поколения системы ClickShare Conference CX-50
ClickShare Conference CX-50 представляет собой инновационное устройство, которое упрощает проведение конференций и совещаний, подключая разнообразные устройства к одному центральному дисплею.

ClickShare Conference CX-50 отличается высоким уровнем функциональности и простотой использования. Он позволяет пользователям без проблем подключаться к конференц-системе, используя разные типы устройств, такие как ноутбуки, планшеты и смартфоны. Своевременное обновление обеспечивает совместимость со всеми основными операционными системами, такими как Windows, macOS, Android и iOS.

ClickShare Conference CX-50 также предлагает множество полезных функций для повышения продуктивности во время конференций. Он поддерживает возможность мгновенного обмена контентом между устройствами, а также позволяет проводить видеоконференции с использованием популярных платформ, таких как Zoom и Microsoft Teams. Кроме того, ClickShare Conference CX-50 обеспечивает высокое качество изображения и звука, чтобы обеспечить ясную и непрерывную коммуникацию во время совещаний.

Выпуск второго поколения ClickShare Conference CX-50 является еще одним значимым шагом в развитии конференц-технологий от компании Барко. Он предоставляет пользователям новые возможности для эффективного и удобного проведения совещаний, обеспечивая высокое качество и простоту использования. В целом, ClickShare Conference CX-50 является инновационным и надежным решением для современных бизнес-сред.

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