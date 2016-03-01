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“АудиоВидеоСистемы” официальный партнёр Bosch!

Опубликовано: 1 Мар 2016

Компания «АудиоВидеоСистемы» получила официальный статус зарегистрированного партнёра Bosch Security Systems!

Сертификат подтверждает профессионализм, высокое качество предоставляемых услуг и престижное звание компании “АудиоВидеоСистемы”

Bosch - “АудиоВидеоСистемы” официальный партнёр Bosch!

Компания Bosch тщательно отбирает и обучает своих партнёров, чтобы сохранять высокое качество предоставляемых услуг, благодаря которым компания Bosch известна во всем мире. Специалисты компании «АудиоВидеоСистемы» обладают всеми необходимыми знаниями о компании и об оборудовании Bosch, мы с честью и достоинством представляем Bosch Security Systems. 

Бренд Bosch уже более ста лет является синонимом качества и надежности. Bosch Security Systems предлагает приборы охранной сигнализации, позволяющие создать практически любые системы безопасности объектов. Системы и компоненты Bosch находят применение в самых различных областях — от охраны коммерческих учреждений до охранных комплексов на крупных территориально распределенных и социально важных объектах (аэропорты, образовательные учреждения, музеи).

Компания «АудиоВидеоСистемы» поставляет широкий ассортимент продукции Bosch, а также осуществляет техническую поддержку и высококвалифицированное обслуживание оборудования.

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