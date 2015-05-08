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Журнал “Мезонин” о проекте технического оснащения БЦ “Высоцкий”

Опубликовано: 8 Май 2015

Журнал «Мезонин» – эксперт и трендсеттер в области российского дизайна интерьеров и декора опубликовал статью о БЦ «Высоцкий». В северных широтах «Высоцкий» – самый высокий небоскреб.

Компания «АудиоВидеоСистемы» реализовала серию проектов по техническому оснащению помещений бизнес-центра. А именно – конференц-зоны на нескольких этажах, спа-салона и двух ресторанов.

Для ресторана «Панорама» использовались системы Bose Freespace. Белые небольшие колонки практически незаметны в интерьере, а сабвуферы и вовсе скрыты от глаз. Все четыре зоны ресторана равномерно озвучены и снабжены персональными регуляторами громкости.

В ресторане «Вертикаль» кроме фонового звука установлена система для «живых» выступлений и подзвучивания белого рояля. Здесь использовались системы Bose L1 с покрытием звуком помещения с аудиторией до 400 человек. Фоновая трансляция осуществляется через громкоговорители Bose Freespace.

Встраиваемая влагозащищенная акустика Bose использовалась для равномерного мягкого звучания в салоне «Eco spa». Благодаря широкому углу раскрытия акустики, динамики были установлены на большом расстоянии друг от друга, что благотворно влияет на дизайн помещения и на стоимость всей системы.

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