XV Международный IT- форум

«АудиоВидеоСистемы» – участник выставки «Цифровые технологии для всех» на XV Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС – главном IT-мероприятии Югры. 18-20 июня 2024 года.

Международный IT-Форум объединил порядка 80 технологических компаний на выставке «Цифровые технологии для всех» в павильоне КВЦ «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске. Компания «АудиоВидеоСистемы» представила на своем стенде более 40 единиц оборудования, включая интерактивные панели из реестра Минпромторга, светодиодный экран, микрофоны, акустические системы, разнообразные модели оборудования для видеоконференцсвязи, а также целую линейку конгресс-систем для залов заседаний.

Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития – заместитель губернатора Югры – Павел Игоревич Ципорин и мэр города Ханты – Мансийска – Максим Павлович Ряшин лично посетили наш стенд, проявив интерес к компании. Ознакомились с представленным оборудованием, проводными и беспроводными конференц-системами, сенсорными терминалами безбумажной конференц-системы. Множество делегаций из учреждений здравоохранения, образования, науки и культуры также ознакомились с новейшими технологиями оснащения их объектов мультимедийными комплексами.

Участие в знаковых мероприятиях всегда ценно и важно для нашей компании, как возможность обретать новые контакты, делиться своим профессиональным опытом, обсуждать перспективы развития цифровой индустрии.

Благодарим площадку за блестящую организацию мероприятия, а всех гостей выставки за проявленный интерес к нашему стенду, компании «АудиоВидеоСистемы» и отрасли аудиовизуальных технологий. Выходим на новый уровень взаимодействия с заказчиками в ХМАО-Югре и соседних регионах, желаем плодотворного сотрудничества.