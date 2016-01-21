ГлавнаяНовостиСостоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр!

Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр!

Опубликовано: 21 Янв 2016

Сегодня, 21 января, состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр!

Главный инженер проекта по мультимедиа оснащению Президентского центра Евгений Лебедев (компания «АудиоВидеоСистемы»), совместно с инженером компании Panasonic Россия Дмитрием Мезенцевым, продемонстрировали интегрированные решения техническим специалистам екатеринбургских театров.

Благодарим всех, кто посетил сегодняшнее мероприятие, задавал интересные вопросы и делился своим опытом!

Пишите свои отзывы и предложения в комментариях или на электронную почту ov@audioprofi.ru

P.S.: Если вы участник и хотите получить все фотографии, пишите запрос на электронную почту ov@audioprofi.ru

id6280 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6283 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6284 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6285 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6286 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6287 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6288 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6289 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр! id6290 w609 h408 300x201 - Состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр!

Оставить заявку на консультацию
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

    Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

    Оставить заявку на расчет проекта
    Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

      Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

      Заказать обратный звонок
      Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа.

        Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

        Вы здесь Москва
        Б
        В
        Е
        К
        М
        Н
        О
        П
        Р
        С
        Т
        У
        Х
        Ч
        Спасибо за заявку
        Мы свяжемся с Вами в ближайшее время