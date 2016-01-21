Сегодня, 21 января, состоялась первая техническая экскурсия в Ельцин Центр!

Главный инженер проекта по мультимедиа оснащению Президентского центра Евгений Лебедев (компания «АудиоВидеоСистемы»), совместно с инженером компании Panasonic Россия Дмитрием Мезенцевым, продемонстрировали интегрированные решения техническим специалистам екатеринбургских театров.

Благодарим всех, кто посетил сегодняшнее мероприятие, задавал интересные вопросы и делился своим опытом!

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