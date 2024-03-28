Компания Sennheiser представила новую потолочную систему TeamConnect Ceiling Medium, которая призвана оптимизировать пространство средних размеров для различных видов деятельности.

TeamConnect Ceiling Medium представляет собой звуковую панель, предназначенную для установки на потолке. Она обеспечивает высококачественное звучание и возможность беспроводного подключения до четырех устройств. Система оснащена технологией Sennheiser Digital Signal Processing (DSP), которая позволяет оптимизировать звучание под конкретные условия помещения.

Потолочная система подходит для использования в переговорных комнатах, учебных классах, конференц-залах и других помещениях, где требуется качественное звуковое сопровождение. Благодаря своей компактности и возможности монтажа на потолке, TeamConnect Ceiling Medium не занимает лишнего пространства и не нарушает общий интерьер помещения.



Система совместима с различными аудио- и видеоустройствами, такими как компьютеры, планшеты, смартфоны и профессиональные аудио-видео рекордеры. Она также может быть интегрирована с системами управления помещениями и системами безопасности для обеспечения максимальной эффективности использования пространства.

Sennheiser обещает, что их новая потолочная система станет незаменимым помощником для оптимизации рабочего пространства и улучшения коммуникации между сотрудниками.