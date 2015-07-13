Результаты Иннопром 2015

11 июля завершилась международная промышленная выставка “Иннопром-2015”. Она была отмечена рекордной посещаемостью: более 100 тыс. человек. Итоги выставки пока окончательно не подведены, но уже сейчас известно, что количество заключенных крупных контрактов также бьет все рекорды.

Компания “АудиоВидеоСистемы” в этом году в первый раз стала экспонентом “Иннопрома”. Старт оказался удачным, а опыт участия в подобном грандиозном мероприятии – полезным и интересным. “Выставочные экспонаты” компании разместились сразу на двух стендах. Было предоставлено проекционное и звуковое оборудование для стенда крупной девелоперской компании DTGroup. В том же павильоне была размещена большая мультимедиа-инсталляция, подготовленная совместно с разработчиком уникального интерактивного медиа-контента студией Graff Interactive.

В рамках инсталляции посетителям выставки было предложено ознакомиться с комплексом услуг компании “АудиоВидеоСистемы” по созданию аудиовизуальных систем и решений. На стенде была представлена система видеоконференцсвязи Televic, акустическая система Bose FreeSpace, световое оборудование Terbly, мощный проектор для 3D-мэппинга, уникальный планшетный компьютер 4К, профессиональный видео-дисплей и сенсорные видео-панели Panasonic.

Компания “АудиоВидеоСистемы” выражает благодарность компании Panasonic за постоянное сотрудничество, поддержку и совместное участие в отраслевых мероприятиях.

Благодарим компании DTGroup и Graff Interactive за интересный опыт совместной работы.

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