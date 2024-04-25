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ProIntegration Tech 2024

Опубликовано: 25 Апр 2024

23 апреля, в завершении первого дня работы выставки-форума ProIntegration Tech 2024, подвели итоги профессиональной премии Prointegration Awards.

В этом году отраслевой конкурс лучших интеграционных проектов по комплексному оснащению аудио и видеорешениями объектов корпоративного сектора прошел в одиннадцатый раз. В сезоне 2024 компании-инсталляторы и интеграторы из России и СНГ соревновались в 12 различных номинациях. Оценивало работы конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли представители профильных СМИ и эксперты рынка.

Компания «АудиоВидеоСистемы» представила на премию 3 проекта. Два их них взяли награды.

Дипломом был удостоен проект оснащения «Екатеринбургской городской Думы» в номинации «Лучший интеграционный проект в сфере государственных объектов».

А в номинации «Лучший интеграционный проект в сфере конференц-залов» победил наш проект «Конференц-зал, республика Башкортостан».

Юрий Цеберс, руководитель премии: «Каждый раз, открывая прием заявок на премию, вместе с членами жюри отмечаем, насколько талантливые и профессиональные специалисты работают в ProAV индустрии и отвечают за оснащение музеев, театров, банков, школ, университетов, конференц-залов и других объектов. Особенно радостно видеть тех, кто уже не первый год участвует в премии с высококлассными проектами. Интерес к премии и число заявок растет от года к году. Желаем всем участникам новых вдохновляющих заказов, а индустрии ориентироваться на лучших!».

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Второй год подряд наши проекты представлены на премию. И мы несказанно рады снова быть в числе победителей. Это является доказательством профессионализма и стабильности развития компании «АудиоВидеоСистемы» в быстроменяющемся, динамичном ProAV-сегменте рынка.

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