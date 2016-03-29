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Профессиональное проектирование от компании “АудиоВидеоСистемы”

Опубликовано: 29 Мар 2016

Одной из услуг компании «АудиоВидеоСистемы» является разработка,проектирование и подготовка рабочей документации.

Например, реализованный проект – отель Park Inn, международного оператора Rezidor Hotels Group, в городе Новокузнецке. Специалисты компании “АудиоВидеоСистемы” занимались разработкой проектной документации разделов мультимедиа всего гостиничного комплекса, в том числе ресторана Paulaner.

Проектирование включало в себя три этапа: аудит, консалтинг, подготовка технической документации.

Конференц-зона для деловых встреч и совещаний включает в себя 11 конференц-залов от 27кв.м. до 392 кв.м., один из залов трансформируется в два. Многофункциональный зал спланирован таким образом, чтобы при необходимости трансформироваться в два небольших отдельных зала. В общественных зонах, в том числе в конференц-фойе спланирована система фонового озвучивания. Также был спроектирован легендарный бар-ресторан Paulaner, находящийся в отеле на первом этаже. Мультимедийное оборудование создаёт комфорт и аунтентиичную атмосферу в ресторане.

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Использование оптимального новейшего оборудования и комплексный подход, крайне важен для работы гостиничного комплекса. Специалисты компании «АудиоВидеосистемы», как всегда, ответственно подошли к выполнению своей работы, по итогу предоставив клиенту решение на высшем уровне. Качественное проектирование является основой успеха любого внедренного технического решения и определяет удобство эксплуатации, а также возможности для дальнейшей модернизации.

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