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Новый офис в Москве

Опубликовано: 26 Янв 2015

В начале февраля состоится открытие представительства компании “АудиоВидеоСистемы” в Москве!

В портфолио компании уже есть крупные объекты в других регионах. Мы мобильны, активны и всегда готовы к работе! Новый офис станет хорошим подспорьем в деле завоевания региональных рынков.

В связи с открытием представительства приглашаем профессионалов продаж присоединиться к нашей команде! Если Вы чувствуете, что можете добиться успеха и нацелены на результат, присылайте Ваше резюме!

Обязанности

  • Развитые коммуникативные навыки, навыки делового общения;
  • Стремление развиваться в сфере активных продаж;
  • Опыт продаж приветствуется;
  • Позитивный настрой, активность, готовность к краткосрочным командировкам, желание и стремление развиваться профессионально;
  • Наличие автомобиля.

Требования

  • Продажа оборудования по входящим звонкам и заявкам,
  • Активные продажи комплексных технических решений,
  • Проведение презентаций, общение на уровне первых лиц компании,
  • Осуществление текущего управления проектом с момента заключения договора до сдачи объекта заказчику.

Условия работы

  • Достойный оклад + высокий процент;
  • Официальное трудоустройство;
  • Оборудованное рабочее место;
  • Корпоративное обучение;
  • Карьерный рост;
  • Креативный коллектив;
  • График работы: пн — пт с 9.00 — 18.00. Ст.м. Электрозаводская.

Если у Вас не так много опыта, но Вы чувствуете, что можете добиться успеха – присылайте Ваше резюме.

Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме. Срок подачи резюме — до 23 февраля 2015 года включительно

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