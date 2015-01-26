Новый офис в Москве

В начале февраля состоится открытие представительства компании “АудиоВидеоСистемы” в Москве!

В портфолио компании уже есть крупные объекты в других регионах. Мы мобильны, активны и всегда готовы к работе! Новый офис станет хорошим подспорьем в деле завоевания региональных рынков.

В связи с открытием представительства приглашаем профессионалов продаж присоединиться к нашей команде! Если Вы чувствуете, что можете добиться успеха и нацелены на результат, присылайте Ваше резюме!

Обязанности

Развитые коммуникативные навыки, навыки делового общения;

Стремление развиваться в сфере активных продаж;

Опыт продаж приветствуется;

Позитивный настрой, активность, готовность к краткосрочным командировкам, желание и стремление развиваться профессионально;

Наличие автомобиля.

Требования

Продажа оборудования по входящим звонкам и заявкам,

Активные продажи комплексных технических решений,

Проведение презентаций, общение на уровне первых лиц компании,

Осуществление текущего управления проектом с момента заключения договора до сдачи объекта заказчику.

Условия работы

Достойный оклад + высокий процент;

Официальное трудоустройство;

Оборудованное рабочее место;

Корпоративное обучение;

Карьерный рост;

Креативный коллектив;

График работы: пн — пт с 9.00 — 18.00. Ст.м. Электрозаводская.

Если у Вас не так много опыта, но Вы чувствуете, что можете добиться успеха – присылайте Ваше резюме.

Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме. Срок подачи резюме — до 23 февраля 2015 года включительно