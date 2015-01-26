Новый офис в Москве

Опубликовано: 26 Янв 2015
В начале февраля состоится открытие представительства компании “АудиоВидеоСистемы” в Москве!
В портфолио компании уже есть крупные объекты в других регионах. Мы мобильны, активны и всегда готовы к работе! Новый офис станет хорошим подспорьем в деле завоевания региональных рынков.
В связи с открытием представительства приглашаем профессионалов продаж присоединиться к нашей команде! Если Вы чувствуете, что можете добиться успеха и нацелены на результат, присылайте Ваше резюме!
Обязанности
- Развитые коммуникативные навыки, навыки делового общения;
- Стремление развиваться в сфере активных продаж;
- Опыт продаж приветствуется;
- Позитивный настрой, активность, готовность к краткосрочным командировкам, желание и стремление развиваться профессионально;
- Наличие автомобиля.
Требования
- Продажа оборудования по входящим звонкам и заявкам,
- Активные продажи комплексных технических решений,
- Проведение презентаций, общение на уровне первых лиц компании,
- Осуществление текущего управления проектом с момента заключения договора до сдачи объекта заказчику.
Условия работы
- Достойный оклад + высокий процент;
- Официальное трудоустройство;
- Оборудованное рабочее место;
- Корпоративное обучение;
- Карьерный рост;
- Креативный коллектив;
- График работы: пн — пт с 9.00 — 18.00. Ст.м. Электрозаводская.
Если у Вас не так много опыта, но Вы чувствуете, что можете добиться успеха – присылайте Ваше резюме.
Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме. Срок подачи резюме — до 23 февраля 2015 года включительно