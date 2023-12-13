Новейшие LED-экраны от LG LAEC

На наших складах имеется доступ к LED-экранам высокого разрешения от лидирующих мировых производителей. Мы предлагаем широкий выбор премиальных решений, включая All-in-One Samsung, решения второго поколения GN2 от LG LAEC (LAEC015-GN2 и LAEC018-GN2), кабинетную сборку от Leyard и решения от QSTech.

Обращаем ваше внимание, что количество доступного товара ограничено. На данный момент у нас есть все представленные позиции в наличии. Если вам интересны эти продукты, рекомендуем поторопиться с размещением заказа, чтобы не упустить возможность приобрести нужные экраны.

Мы готовы приступить к отгрузке в кратчайшие сроки, чтобы вы могли начать использовать эти высококачественные LED-экраны. Не стесняйтесь связаться с нашей командой для получения дополнительной информации или размещения заказа.