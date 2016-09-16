Нам десять лет!

В минувшее воскресенье состоялось грандиозное празднование десятилетнего юбилея «АудиоВидеоСистемы».

Основанная двумя единомышленниками 11 сентября 2006 года компания сегодня является одним из ведущих системных интеграторов региона.

«АудиоВидеоСистемы» – это прежде всего люди, профессионалы, каждый из которых обладает уникальным, неординарным характером и имеет особенные сильные стороны. Некоторые сотрудники трудятся в компании с первых дней, другие влились в коллектив совсем недавно, но все существуют как единое целое. Свои таланты, ресурсы, опыт команда тратит на достижение общей цели – реализацию проектов, которые будут способствовать росту и развитию бизнеса заказчиков.

За прошедшее десятилетие мы столкнулись со множеством задач, на первый взгляд, казавшихся невыполнимыми, но все они были решены нами достойно, поэтому десятилетний юбилей мы встретили дружными, счастливыми, полными новых надежд и планов. Имея огромную базу реализованных проектов, мы без труда выбрали площадки для празднования: конференц-зал бизнес-центра «Саммит» – для официальной части, в ходе которой основатели компании Антон Алимпиев и Александр Останин рассказали об истории становления компании, гастропаб NotaBene! – для праздничного ужина с развлекательной программой и живой музыкой.

Мы с размахом отметили День рождения, но уже на следующее утро команда в полном составе приступила к работе над новыми интересными проектами. Останавливаться на достигнутом, ослаблять хватку и почивать на лаврах в наши планы не входит, ведь для «АудиоВидеоСистемы» десять лет – это только начало.