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Нам 8 лет!

Опубликовано: 11 Сен 2014

11 сентября 2014 года мы весело отметили восьмой день рождения компании!

Уже 8 лет АудиоВидеоСистемы делают идеальный свет, профессиональный звук, реалистичное изображение и многое-многое другое, превращая презентации в шоу, а совещания – в саммиты.

За это время нашими клиентами стали более 300 компаний: отели, торговые и бизнес-центры, промышленные предприятия, бары и рестораны. Было выполнено более 800 комплексных проектов.

В этот замечательный день нашу “Реальную компанию” пришел поздравить “Реальный пацан” Николай Наумов.

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