Мы в центре событий и актуальных тенденций рынка, ProIntegration Tech

19-20 апреля 2023 года в Москве прошла 17-я международная выставка-форум ProIntegration Tech (ранее Integrated Systems Russia). Главное событие в сфере proAV и системной интеграции посетили 4823 специалиста – производители и поставщики оборудования, профессионалы IT-рынка, интеграторы, потребители и все, кто так или иначе связан с AV-индустрией.

Наша команда также постила данное мероприятие, ведь мы всегда в тренде. Исследовали современные решения, тестировали новинки оборудования от поставщиков, общались с партнерами, коллегами и конкурентами.

На протяжении двух дней на выставке демонстрировались современные AV-решения и технологии для комплексного оснащения различных помещений: государственных и корпоративных объектов, диспетчерских, отелей, торговых центров и магазинов, образовательных и финансовых учреждений, музеев, выставочных, спортивных и культурных пространств.

Акустические и конференц-системы, проекторы, решения Digital Signage, оборудование для оповещения и озвучивания помещений, беспроводные системы и информационно-рекламные электронные носители, микшерные пульты и контроллеры, светодиодные и ЖК-экраны, корпоративное и гостиничное ТВ – вот лишь небольшая часть ассортимента, представленного на выставке.

В рамках деловой программы посетили 5 конференций, в выступлениях спикеров поднимались вопросы работы компаний в современных условиях, среди которых ключевыми стали импортозамещение, цифровизация музейных пространств и внедрение оборудования на различных объектах.

Местом проведения выставки-форума в этом сезоне был выбран атмосферный LOFT HALL, занимающий историческое здание на берегу Москвы-реки. Дизайнерское пространство со стильными интерьерами и просторной террасой позволило органично совместить экспозиционную и конференционную части, зону нетворкинга и провести церемонию награждения Национальной премии Prointegration Awards 2023.

На данной премии компания «АудиоВидеоСистемы» стала абсолютным лидером. Мы взяли самое большое количество наград, еще и еще раз доказав свой профессионализм, опыт и лидерскую позицию на рынке. Но рассказ об этом достоин отдельного поста. Не переключайтесь!