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LG ProBeam 4K UHD

Опубликовано: 27 Мар 2024

Компания LG объявила о выпуске своего первого проектора для цифровых вывесок – ProBeam 4K UHD 916, который призван стать ключевым решением для различных сфер бизнеса, включая розничную торговлю, рестораны, развлекательные заведения и многие другие.
Новый проектор LG обеспечивает яркое и четкое изображение с разрешением 4K Ultra HD, что гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря усовершенствованной технологии цветопередачи, пользователи смогут наслаждаться насыщенными и живыми цветами на экране.
ProBeam 4K UHD 916 имеет компактный и стильный дизайн, что позволяет легко интегрировать его в любой интерьер. Проектор также обладает высокой яркостью – 900 ANSI люмен, что обеспечивает хорошую видимость изображения даже при ярком освещении. Благодаря широкому углу обзора в 170 градусов, зрители смогут наслаждаться изображением с разных сторон.
ProBeam 4K UHD
В дополнение к этому, новый проектор LG оснащен рядом полезных функций, таких как автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, что позволяет быстро и точно настроить изображение, а также функция “картинка в картинке”, которая позволяет выводить на экран два разных источника сигнала одновременно.

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