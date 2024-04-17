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Конференция КОД ИБ в городе Тюмени

Опубликовано: 17 Апр 2024

В красивую дату 04.04.2024 года прошло еще одно мероприятие с участием нашей компании – конференция КОД ИБ в городе Тюмени.

«Код информационной безопасности» объединяет всех участников отрасли и помогаем решать свои профессиональные задачи. Повышает зрелость компаний в вопросах информационной безопасности и помогает специалистам по кибербезопасности становиться дорогими и востребованными профессионалами.

Компания «АудиоВидеоСистемы» традиционно и неизменно выступает партнером конференций в разных городах, являясь «спонсором звука». Знакомим специалистов ИБ со смежной для них отраслью – мультимедийными системами на предприятиях.

В этот раз с нашей стороны участвовали не только коллеги из Тюменского филиала, но и ведущие специалисты из Екатеринбурга.

Командная работа, взаимопомощь, поддержка, обмен опытом, все это происходит не отрываясь от рабочего процесса.
Благодарим организаторов за, как всегда, безупречное мероприятие, гостей – за интерес и активность. А своих коллег – за большое и важное слово КОМАНДА. За инициативу, вовлеченность, ответственность.

До встречи КОД ИБ в новых городах. Рады быть полезными.

КОД ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Объединяем всех участников отрасли и помогаем решать свои профессиональные задачи

Департамент информатизации Тюменской области

Код ИБ – экосистема проектов по информационной безопасности

Повышаем зрелость компаний в вопросах информационной безопасности и помогаем специалистам по кибербезопасности становиться дорогими и востребованными профессионалами.

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