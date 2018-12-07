Итоги года. Polycom

Подведены первые итоги года!

Вместе с компанией Polycom мы организовали выездную конференцию для наших клиентов.

В загородном клубе «Стрелецкий двор» партнеры из Polycom рассказали о новом оборудовании и технических достижениях 2018 года.

Polycom представил ряд решений для современных видеопереговорных комнат, среди которых: новые возможности систем автоматического наведения камер на участников, сенсорные системы управления конференцией и интересные интеграционные решения для оборудования зала ВКС.

Также была представлена современная концепция модульной переговорной комнаты, от небольшой аудиопереговорной до средних размеров видеопереговорной, где центральным управляющим устройством является конференц-телефон Polycom Trio.

Кроме того, компания презентовала современный вариант систем иммерсивного телеприсутствия, которые создают для участников сеанса ВКС впечатление, что они находятся в одной комнате. Возникло ощущение, что мы побывали на том самом совете джедаев из фильма «Звездные войны».

По окончании официальной части конференции гости переместились на стрельбище. Там каждый участник мероприятия поучаствовал в соревнованиях в стрельбе по тарелочкам и попробовал себя в роли настоящего снайпера, расстреляв мишень с расстояния в 120 метров. Лучшие стрелки были награждены медалями.

Финал мероприятия украсили фуршет и выступление кавер-группы, во время которых в неформальной обстановке обсуждались успешно реализованные проекты и новые интересные задачи.

Благодарим партнеров из Polycom и всех участников мероприятия за отличное окончание года!