В период с 08 по 11 июля 2015 г. в Екатеринбурге будет проходить VI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2015», которая признана главной промышленной выставкой России. В 2014 году «ИННОПРОМ» привлек свыше 53 000 посетителей, более 600 экспонентов из 70 стран мира.

Наша компания «АудиоВидеоСистемы» является участником Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2015». Мы хотели бы пригласить Вас посетить наш стенд, который находится в павильоне № 2 «Технологии для городов». Мы представим наши новые проекты развития территорий и городов с помощью инновационных интерактивных технологий.

В деловой программе «ИННОПРОМ» планируется участие первых лиц государства, федеральных министров, глав регионов, руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, авторитетных экспертов мирового уровня, представителей научных кругов и СМИ.

В рамках деловой программы также имеем честь пригласить Вас 10 июля 2015г. в 14.00 на собственную панельную дискуссию, тема которой «Роль новых технологий и производств в развитии городов».

Место проведения: г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д.2, МВЦ”Екатеринбург-ЭКСПО«.

Время работы выставки: с 08 по 11 июля 2015 г. с 10:00 до 18:00

Будем рады вас видеть!

Внимание! Данное приглашение не является основанием для получения пропуска. Для прохода на Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2015 необходимо зарегистрироваться в зоне регистрации МВЦ «Ектеринбург-Экспо».



