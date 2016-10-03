В середине сентября сотрудники «АудиоВидеоСистемы» приняли участие в обучающем семинаре “Digital Signage 2016”, организаторами которого выступили ведущий российский дистрибьютор AV-решений компания AVERET Trade и мировой лидер производства электроники и цифровой техники Samsung. Местом проведения был выбран бар-ресторан «The Optimist» – один из реализованных проектов нашей компании.

Официальную часть программы открыл менеджер по развитию бизнеса в Уральском и Сибирском Федеральных округах Антон Батраков. В презентации он рассказал об итогах и перспективах развития рынка AV-интеграции в России.

Кирилл Короткин, представитель Samsung, презентовал новинки линейки профессиональных дисплеев, а также рассмотрел особенности их применения в рамках решений Digital Signage.

После завершения официальной части мероприятия настало время развлекательной программы, включающей живую музыку, конкурс «Beer Battle» и выступление резидента телевизионного шоу «Stand Up».

Команда «АудиоВидеоСистемы» всегда стремится быть в курсе новинок и потому активно участвует во всевозможных обучающих мероприятиях. С нетерпением ждем новых приглашений!