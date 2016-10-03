ГлавнаяНовости“Digital Signage 2016”

“Digital Signage 2016”

Опубликовано: 3 Окт 2016

В середине сентября сотрудники «АудиоВидеоСистемы» приняли участие в обучающем семинаре “Digital Signage 2016”, организаторами которого выступили ведущий российский дистрибьютор AV-решений компания AVERET Trade и мировой лидер производства электроники и цифровой техники Samsung. Местом проведения был выбран бар-ресторан «The Optimist» – один из реализованных проектов нашей компании.

Официальную часть программы открыл менеджер по развитию бизнеса в Уральском и Сибирском Федеральных округах Антон Батраков. В презентации он рассказал об итогах и перспективах развития рынка AV-интеграции в России.

Кирилл Короткин, представитель Samsung, презентовал новинки линейки профессиональных дисплеев, а также рассмотрел особенности их применения в рамках решений Digital Signage.

После завершения официальной части мероприятия настало время развлекательной программы, включающей живую музыку, конкурс «Beer Battle» и выступление резидента телевизионного шоу «Stand Up».

Команда «АудиоВидеоСистемы» всегда стремится быть в курсе новинок и потому активно участвует во всевозможных обучающих мероприятиях. С нетерпением ждем новых приглашений!

id6645 w300 h200 1 - “Digital Signage 2016” id6646 w609 h408 - “Digital Signage 2016” id6647 w609 h408 - “Digital Signage 2016” id6648 w609 h408 - “Digital Signage 2016” id6649 w609 h408 - “Digital Signage 2016” id6650 w609 h408 - “Digital Signage 2016” id6651 w609 h408 - “Digital Signage 2016”

Оставить заявку на консультацию
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

    Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

    Оставить заявку на расчет проекта
    Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

      Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

      Заказать обратный звонок
      Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа.

        Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

        Вы здесь Москва
        Б
        В
        Е
        К
        М
        Н
        О
        П
        Р
        С
        Т
        У
        Х
        Ч
        Спасибо за заявку
        Мы свяжемся с Вами в ближайшее время