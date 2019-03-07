Новости недели

Классный фотоотчет из бизнес-центра «Атриум», материал о конференц-залах для военной прокуратуры, кейс об Академии единоборств РМК – всё это в новом дайджесте недели.

Бизнес-центр «Атриум»

Разместили классные фотографии из бизнес-центра, в котором мы создали конференц-зал вместимостью 120 человек, легко трансформирующийся под любые задачи. Если вы хотите больше узнать об особенностях проекта и подготовленном нами решении, обязательно познакомьтесь с материалами.

Военная прокуратура

Рассказали о двух залах, которые мы подготовили для военной прокуратуры.

Академия единоборств РМК

Редакция AV Club подготовила материал об одном из самых ярких наших проектов прошлого года – Академии единоборств РМК.