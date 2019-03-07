ГлавнаяНовостиНовости недели

Новости недели

Опубликовано: 7 Мар 2019

Классный фотоотчет из бизнес-центра «Атриум», материал о конференц-залах для военной прокуратуры, кейс об Академии единоборств РМК – всё это в новом дайджесте недели.

Бизнес-центр «Атриум»
Разместили классные фотографии из бизнес-центра, в котором мы создали конференц-зал вместимостью 120 человек, легко трансформирующийся под любые задачи. Если вы хотите больше узнать об особенностях проекта и подготовленном нами решении, обязательно познакомьтесь с материалами.

Военная прокуратура
Рассказали о двух залах, которые мы подготовили для военной прокуратуры.

Академия единоборств РМК
Редакция AV Club подготовила материал об одном из самых ярких наших проектов прошлого года – Академии единоборств РМК.

Оставить заявку на консультацию
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

    Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

    Оставить заявку на расчет проекта
    Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

      Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

      Заказать обратный звонок
      Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа.

        Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

        Вы здесь Москва
        Б
        В
        Е
        К
        М
        Н
        О
        П
        Р
        С
        Т
        У
        Х
        Ч
        Спасибо за заявку
        Мы свяжемся с Вами в ближайшее время