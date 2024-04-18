27 марта 2024 в Екатеринбурге прошел 17-й профессиональный форум для proAV- и IT-специалистов Уральского региона – AV FOCUS.

Это ежегодное мероприятие, объединяющее вендоров AV и IT-оборудования, системных интеграторов, проектные компании и конечных заказчиков, проходящее в крупных городах по всей России. Конференция помогает специалистам найти друг друга для решения комплексных задач с использованием новейших технологий и разработок.

Дистрибуторам данная площадка позволяет показать оборудование клиентам и интеграторам, провести с ними переговоры.

«Живые встречи с коллегами и партнерами никогда не сможет заменить онлайн. Опыт нескольких прошедших лет наглядно это показал. Несмотря на то, что современные технологии позволяют общаться и работать удаленно, персональный контакт с людьми должен быть всегда», – делятся эмоциями участники мероприятия.

Инженеры и руководители проектов компании «АудиоВидеоСистемы» ежегодно посещают данное мероприятие, чтобы быть в курсе актуальных тенденций рынка, наглядно увидеть и протестировать продуктовые новинки, эксклюзивные бренды, узнать новости коллег по цеху и просто пообщаться.