АудиоВидеоСистемы – партнер Х ежегодного CIO-конгресса “Уральские самоцветы!”

Компания “АудиоВидеоСистемы” совместно с корпорацией Panasonic выступила партнером Х ежегодного CIO-Конгресса “Уральские самоцветы”, который прошёл 23-24 мая 2015 на б/о “Остров сокровищ” под Екатеринбургом.

CIO-конгресс, организуемый крупным Уральским event-оператором компанией «Экпо-Линк», является статусным мероприятием, местом встречи профессионалов ИТ, площадкой для обмена опытом и обсуждения новейших тенденций. Помимо деловой части программа «Уральских самоцветов» традиционно предлагает возможности для неформального общения и отдыха.

В рамках юбилейного Конгресса постоянный партнер «Экспо-Линк» компания «АудиоВидеоСистемы» выбрала роль организатора зрелищной составляющей мероприятия. Профессиональная мобильная акустическая система Bose L1 обеспечила качественное звучание фоновой музыки и речевых объявлений в конференц-зоне. В конце вечера звуковое оборудование было перемещено на площадку «Песни у костра», где с честью выдержало испытание непогодой. К удивлению участников конгресса желающим продемонстрировать свои вокальные данные не только была предоставлена профессиональная электрогитара, но также велась аудиозапись. В ближайшее время треки будут доступны для скачивания. Ссылка на аудио-архив будет опубликована на audiosite.ru

Аудио-визуальное оформление Конгресса также было реализовано компанией «АудиоВидеоСистемы» на оборудовании Panasonic. При входе в конференц-зону, а затем на главной развлекательной площадке разместилась профессиональная видео-панель Panasonic на мобильной стойке. Такие панели используются для создания рекламно-информационных видео-стен, они имеют возможность работы в режиме 24/7. Для развлечения участников CIO-конгресса была организована демонстрация на панели фото-портретов, которые делались в холле, а затем на открытой площадке. Небольшой фотоотчёт от «АудиоВидеоСистем» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Особенный интерес участников конгресса вызвала уличная инсталляция от компании «АудиоВидеоСистемы». Возле главной концертной площадки был установлен двухметровый логотип компании, на который производился мэппинг (проекция). Для шоу использовался проектор Panasonic PT-DS20KE. Он отличается высоким разрешением (1400 x 1050), а также яркостью (20000 Лм), и контрастностью 10000:1, что позволило начать демонстрацию ещё до наступления сумерек. Видео-контент для шоу был разработан инженерами компании «АудиоВидеоСистемы».

Благодарим корпорацию Panasonic за сотрудничество и компанию «Экспо-Линк» за традиционно интересное и тщательно подготовленное мероприятие!