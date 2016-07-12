“АудиоВидеоСистемы” на заводе Gira

Gira – европейский производитель современных электроинсталляционных систем и давний партнер компании «АудиоВидеоСистемы» – ежегодно организовывает поездки партнеров и дизайнеров из России на свой завод в Германии. В этом году программа мероприятия, пришедшегося на конец июня, была очень насыщенной.

По прибытию делегация ознакомилась с достопримечательностями Кельна, а уже на следующий день на территории завода Gira прошел технический семинар, в рамках которого участников познакомили с новинками выставки «Light & building 2016», рассказали об особенностях продвижения продукции на рынке, а также о внутренних стандартах качества компании Gira, в разы превышающих общеевропейские.

После семинара делегация отправилась в шоу-рум, чтобы своими глазами увидеть и опробовать в действии рассмотренные устройства, а затем на производство – лично убедиться в высоком качестве продукции, гарантом которого является полностью автоматизированное производство, где человеческий фактор (а значит, и риск брака) сведен к минимуму. Так, на поточных линиях по производству розеток и выключателей автоматы не только полностью собирают механизмы, но и маркируют, упаковывают и собирают заказы для клиентов, сотрудник только наблюдает за ходом технологического процесса и вмешивается по мере необходимости при включении предупреждающих сигналов.

Обучение продолжилось и в первой половине следующего дня, по его завершению участники делегации отправились на экскурсию по одному из ключевых арт-объектов современной Европы, «архитектурному зоопарку», как его называют за многообразие представленных направлений, цветов и форм архитектуры, «Медиенхафену».

Завершилась программа посещением легендарной винокурни «Хаббельс», где каждый мог поучаствовать в разливе шнапса и получить на память именной сертификат винокура-ассистента.

Из Германии участники поездки вернулись полными впечатлений и новых знаний, которые сотрудники «АудиоВидеоСистемы» с радостью применят на многочисленных проектах компании с участием продукции Gira.