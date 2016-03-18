“АудиоВидеоСистемы” на крупнейшем форуме “B+S 2016”

Вчера, 17 марта в бизнес-центре «Президент» прошла крупнейшая конференция на Урале «B+S 2016: Технологичный банкинг». Компания «АудиоВидеоСистемы» совместно с ключевым партнёром Samsung выступила техническим спонсором мероприятия.

Ведущие IT-эксперты банковской отрасли обсуждали мировые тенденции, тренды автоматизации, информационную безопасность данных, новые разработки и способы повышения эффективности банковского бизнеса. Ключевой частью форума стала дискуссия в формате ток-шоу, на тему: «Финансовые инновации. Fintech-тренды и умение на них зарабатывать.»

Владимир Осокин, руководитель направления профессиональных дисплеев и телевизоров Samsung Россия, рассказал, что такое Smart Signage и как повысить эффективность в банковской рознице с помощью информационных дисплеев. На мероприятии также присутствовал господин Ким Ёнг Ил, директор отдела информационных дисплеев Samsung.

Заключительной частью мероприятия стала экскурсия в интерактивный музей первого президента Б.Н. Ельцина и фуршет в замечательном ресторане «1991».

В числе экспертов и спонсоров мероприятия выступали мировые лидеры ИТ-индустрии – ICam, ISimpleLab, IdSystems, Misys, BSS, Microsoft и другие.

Компания «АудиоВидеоСистемы» совместно с партнёром Samsung благодарит всех участников и организаторов, компанию «Экспо-Линк» за столь интересное событие. Насыщенная программа форума «B+S Технологичный банкинг» позволила каждому участнику найти для себя интересные темы и получить по ним самую актуальную и необходимую информацию.