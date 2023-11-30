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«Арена Форум 7.0»

Опубликовано: 30 Ноя 2023

23 и 24 ноября в Москве при поддержке Министерства спорта России и Департамента спорта города Москвы прошла конференция и выставка «Арена Форум 7.0». Топ-менеджеры стадионов, арен, многофункциональных комплексов, инвесторы и девелоперы, организаторы мероприятий, производители оборудования и поставщики, строительные и проектные компании, а также представители государственных структур собрались на одной площадке. Выставка объединила 1460 гостей, 185 спикеров и 23 стенда.

Компания «АудиоВидеоСистемы» также принимала активное участие в «Арена Форум 7.0». На своем стенде знакомили участников с актуальными тенденциями рынка аудиовизуальных технологий и возможностями мультимедийного проектирования и оснащения спортивных площадок различной специализации и масштаба. Благодарим организаторов за качественное мероприятие, насыщенное активностью и уникальной деловой программой.

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