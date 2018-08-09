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“Золотое сечение”

Опубликовано: 9 Авг 2018

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“.

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Вторая академическая смена фонда проходила с 11 апреля по 3 мая 2018 года в городе Екатеринбурге, в бизнес- отеле Panorama. Помощь в технической стороне образовательного мероприятия была реализована на высококачественном мультимедийном оборудовании предоставленного компанией „АудиоВидеоСитемы“

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На смену были приглашены 220 детей обучающиеся образовательных организаций (школ, колледжей, лицеев, гимназий), более 50 преподавателей и тренеров. Обучение проводили ведущие педагоги спортивных и физико-математических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере живописи.

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Компания „АудиоВидеоСистемы“ обеспечила техническую сторону мероприятия.

Использовано:

  1. Портативная акустическая система BOSE L1 Model II B2 T1 предназначеная для воспроизведения музыки, выступлений, аудио/видео-программ и концертов
  2. Профессиональный сенсорный ЖК-дисплей 4K 86» CleverMic U86 Advance класса Ultra HD воспроизводит детализированное изображение с высоким разрешением Ultra HD 4К
  3. Многофункциональный интерактивный дисплей Prestigio MultiBoard 86″ (218 см) с 4K разрешением
  4. Система для конференцсвязи NUREVA HDL300
  5. Интерактивные лезерные Full HD проекторы для образования Epson EB-1470Ui
  6. Радиосистемы SENNHEISER EW 500-935

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Таким образом, в Фонде талантливых детей реализовано подавляющее большинство функций, которые необходимы для образовательного центра современного уровня.

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