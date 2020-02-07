ВЫСТАВКА ISE 2020! ЧТО ЖДАТЬ ОТ PHILIPS И BENQ!

Наши партнеры компания PROFDISPLAY анонсирует выпуск подкастов. Первыми участниками записи эпизодов стали представители Philips и BenQ.

Первые подкасты посвящены выставке ISE 2020, самому главному событию в AV-сфере, которое пройдет на предстоящей неделе в Амстердаме. Производители оборудований представляют новинки и делятся своими планами на текущий год. Вы уже можете сейчас узнать, как подготовились Philips и BenQ к выставке и что они представят на своих стендах.

Совсем скоро данные эпизоды появятся на таких платформах, как iTunes и Яндекс-музыка