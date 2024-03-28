ViewSonic – X1 и X2

Компания ViewSonic представила две новые модели светодиодных домашних проекторов – X1 и X2, которые обеспечивают высокое качество изображения и удобство использования.

Проектор ViewSonic X1 оснащен 4K HDR технологией, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также высокую контрастность изображения. Устройство имеет яркость 3000 люмен и поддерживает разрешение до 4K (3840 x 2160 пикселей). Проектор может быть установлен на расстоянии от 1,5 до 5 метров от экрана, что позволяет выбрать оптимальное расстояние для просмотра.



ViewSonic X2 – это компактный проектор, который идеально подходит для домашнего использования. Он имеет яркость 2000 люмен и разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей). X2 оснащен технологией DynamicBlack, которая улучшает контрастность и детализацию темных сцен. Проектор можно установить на расстоянии от 0,7 до 3 метров от экрана.

Обе модели проекторов имеют встроенные динамики мощностью 5 Вт, которые обеспечивают качественный звук. Устройства поддерживают подключение к внешним источникам звука через Bluetooth или аудиовыход. Также проекторы имеют порты HDMI и USB для подключения различных устройств.