ГлавнаяНовостиТренинг Panasonic в “Ельцин-центре”

Тренинг Panasonic в “Ельцин-центре”

Опубликовано: 22 Июл 2016

В начале июля в «Ельцин-центре» прошел масштабный тренинг для специалистов Уральского региона по мультимедиа-системам и профессиональному видео Panasonic с демонстрацией возможностей оборудования и выполнением прикладных задач. Тренинг посетили 78 человек из Екатеринбурга, Тюмени, Свердловской области, в том числе – сотрудники компании «АудиоВидеоСистемы».

В теоретической части мероприятия специалисты Panasonic рассказали о стратегии развития направления профессиональных дисплеев компании в 2016 году и программно-аппаратных решениях с использованием проекторов, представили новую линейку роботизированных камер, а также рассмотрели единый функционал профессиональных проекторов и дисплеев, включающий:

  • беспроводную передачу данных Miracast, Wi-Fi;
  • передачу видео, аудио по сети с использованием технологии Digital Link;
  • дистанционное управление видеостеной, профессиональными дисплеями, проекторами.

Далее все участники тренинга отправились на экскурсию по «Ельцин-центру» – одному из ключевых совместных проектов «АудиоВидеоСистемы» и Panasonic.

В рамках практической части тренинга была продемонстрирована работа по применению калькулятора проекционного расстояния, сшивке изображения, конфигурированию видеостен и калибровке дисплеев.

На второй день тренинга было запланировано тестирование, которое успешно прошли три специалиста нашей компании: инженеры Антон Смолин, Владимир Мощенко и руководитель проектов Владимир Демин. Все они в качестве подтверждения профессиональной компетенции получили именные сертификаты.

id6516 w609 h408 - Тренинг Panasonic в “Ельцин-центре” id6518 w609 h408 - Тренинг Panasonic в “Ельцин-центре” id6519 w609 h408 - Тренинг Panasonic в “Ельцин-центре”

Оставить заявку на консультацию
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

    Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

    Оставить заявку на расчет проекта
    Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.

      Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

      Заказать обратный звонок
      Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа.

        Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

        Вы здесь Москва
        Б
        В
        Е
        К
        М
        Н
        О
        П
        Р
        С
        Т
        У
        Х
        Ч
        Спасибо за заявку
        Мы свяжемся с Вами в ближайшее время