Тренинг Panasonic в “Ельцин-центре”

В начале июля в «Ельцин-центре» прошел масштабный тренинг для специалистов Уральского региона по мультимедиа-системам и профессиональному видео Panasonic с демонстрацией возможностей оборудования и выполнением прикладных задач. Тренинг посетили 78 человек из Екатеринбурга, Тюмени, Свердловской области, в том числе – сотрудники компании «АудиоВидеоСистемы».

В теоретической части мероприятия специалисты Panasonic рассказали о стратегии развития направления профессиональных дисплеев компании в 2016 году и программно-аппаратных решениях с использованием проекторов, представили новую линейку роботизированных камер, а также рассмотрели единый функционал профессиональных проекторов и дисплеев, включающий:

беспроводную передачу данных Miracast, Wi-Fi;

передачу видео, аудио по сети с использованием технологии Digital Link;

дистанционное управление видеостеной, профессиональными дисплеями, проекторами.

Далее все участники тренинга отправились на экскурсию по «Ельцин-центру» – одному из ключевых совместных проектов «АудиоВидеоСистемы» и Panasonic.

В рамках практической части тренинга была продемонстрирована работа по применению калькулятора проекционного расстояния, сшивке изображения, конфигурированию видеостен и калибровке дисплеев.

На второй день тренинга было запланировано тестирование, которое успешно прошли три специалиста нашей компании: инженеры Антон Смолин, Владимир Мощенко и руководитель проектов Владимир Демин. Все они в качестве подтверждения профессиональной компетенции получили именные сертификаты.