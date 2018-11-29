The Wall от Samsung – это первый в мире телевизор с диагональю 146 дюймов, созданный для домашних условий. Ранее подобные экраны использовались только в бизнесе для рекламных и маркетинговых целей, однако вскоре всё может измениться.

Разработчики уверены, за их творением – будущее.

Разбираемся, что из себя представляет новый продукт от Samsung.

Технология

Новый телевизор будет работать по технологии MicroLED, которая может стать потенциальной заменой OLED. В обеих технологиях каждый пиксель излучает свет самостоятельно, что гарантирует хороший черный цвет и позволяет отказаться от дополнительной подсветки и световых фильтров. Однако MicroLED превосходит OLED в плане яркости, надежности, долговечности и энергоэффективности.

Дизайн

The Wall имеет модульную конструкцию и безрамочный дизайн. По словам разработчиков, владелец телевизора сможет менять его размер, форму и разрешение. Говоря проще, зритель сможет трансформировать экран в зависимости от нужного ему соотношения сторон, адаптируя под свое помещение.

Однако на данный момент не до конца понятно, как данная опция будет работать и сколько модулей будет входить в итоговый вариант.

Акустика

Телевизор будет оснащен премиальной звуковой системой Steinway Lyngdorf, которую специалисты считают одной из лучших в отрасли. Акустическая система использует технологию автоматического «улучшения» помещения Room Perfect, которая позволяет ей подстроиться под особенности конкретного помещения и избежать звуковых дефектов.

На кого рассчитана «Стена»?

По информации издания Korea Herald, создатели The Wall в первую очередь будут ориентироваться на отели, магазины, музеи, конференц-центры и роскошные особняки. При этом представители Samsung отмечают:«Да, телевизоры рассчитаны на элитных клиентов, однако цена на них будет не такой высокой, как все думают».

Выход продукта запланирован на начало следующего года.