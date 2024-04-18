Тест-драй Pro-AV технологий

Компания «АудиоВидеоСистемы» в г. Екатеринбурге совместно с партнерами провели демонстрацию новинок и трендов отрасли мультимедийных технологий для ключевых клиентов и заказчиков Уральского региона.

На презентации было представлено более 80 единиц AV-оборудования в сопровождении лекций от экспертов. Предоставили гостям возможность разобраться в теории, увидеть оборудование вживую и задать интересующие вопросы.

Осветили следующие темы:

– эстетика звука: громко, красиво, качественно (эксперт профессиональных звуковых решений – Фефелов Иван);

– профессиональная AV-коммутация, решения для самых популярных задач (эксперт -Окунев Иван);

– интерактивные панели Newline – все, что нужно для оснащения переговорной комнаты (Салтрукович Андрей);

– Digital Signage: генерит и показывает. Проекторы: кому они нужны? (Сигова Ольга);

– светодиодные экраны: задачи и решения, тренды и реализация (Кабылдаева Екатерина).

Такие мероприятия для нашей компании уже традиционны. Мы регулярно помогаем заказчикам разобраться в многообразии мира аудиовизуальных технологий и знакомим их с лучшими решениями различных производителей оборудования. Гостеприимно встречаем гостей в своем офисе всей командой. Получили огромное количество положительных отзывов о пользе полученного опыта, интересных выступлениях спикеров.

Наше кредо – открытая и честная коммуникация с клиентами, предоставление выбора.

Если Вы хотите стать партнером или гостем на будущих ивентах – пишите, всегда рады!