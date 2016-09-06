В последний день лета 31 августа в новой, еще недоступной для посетителей гостинице «Тенет», прошло мероприятие Smart Space Ekb, посвященное возможностям преображения функционального пространства в живое и умное благодаря дизайну, звуку, свету, мультимедийным и интерактивным технологиям. Участниками стали более 40 представителей ключевых предприятий региона, а также дизайнеры и архитекторы Екатеринбурга.

Встречали прибывших гостей бодрящим утренним кофе и десертом от шеф-повара. Затем все желающие отправились на экскурсию по отелю. Примечательно, что оснащение «Тенет» (гостиничное телевидение, современная конференц-зона) было спроектировано и реализовано компанией «АудиоВидеоСистемы».

Заканчивалась экскурсия в холле, который на один день превратился в демо-выставку новинок рынка мультимедийного оборудования.

Продемонстрированная компанией Panasonic технология Space Player представляет собой уникальный симбиоз освещения и проецирования. Лазерный проектор нового типа для микромэппинга прост в установке, может крепиться прямо на трековую шину освещения и весит всего три килограмма. Технология позволяет передавать изображение любой сложности практически на любые поверхности посредством карты памяти или по Wi-Fi. С помощью приложения, установленного на планшет, гости мероприятия могли самостоятельно запрограммировать и спроецировать выбранное изображение на объекты, интегрированные в интерьер.

Еще одна новинка от Panasonic, протестировать которую первыми в Екатеринбурге могли участники события, это технология Light ID, позволяющая считывать информацию с любого предмета, освещенного светодиодным источником света. Пользователю достаточно лишь загрузить на смартфон специальное приложение, навести камеру и получить доступную информацию об объекте. Световой код можно считать с дальнего расстояния и в толпе, при этом информация моментально поступает на смартфон, не пересекаясь с другими источниками.

Внимание гостей привлек необычный сенсорный стол производства Woodtouch, сочетающий в себе эффектный дизайн (стол выполнен из натуральной лиственницы) и функционал: Full HD LED-экран, технология мультитач, встроенные беспроводные функции.

Немецкая компания Gira продемонстрировала G1 – интеллектуальное устройство управления всеми системами здания: от освещения и жалюзи до интерактивного прогноза погоды и домофонной системы. Оно может быть установлено как обычный выключатель в отдельной коробке и подходит не только для новостроек, но и для модернизации и дооснащения объектов.

Также в демо-зоне желающие могли протестировать бинокулярные видеоочки Epson Moverio, которые позволяют максимально эффективно использовать приложения дополненной реальности и наслаждаться 3D-контентом, находясь в пути или дома. Отображения маршрутов и полезных советов о новом месте прямо перед глазами, перевод иностранных надписей, новейшие игры, превращающие окружающий мир в декорации – возможности дополненной реальности бесконечны, и реализовать их все возможно при участии профессионального системного интегратора.

Давний партнер «АудиоВидеоСистем» – компания Graff Interactive – представила на Smart Space Ekb решения для недвижимости, промышленности и музеев. Технологии 3D-интерактивных моделей с обратной связью обеспечивают возможность не только визуализировать промышленные объекты и объекты недвижимости, но и интегрировать реальные производственные или технологические процессы с виртуальной средой.

Протестировав все новинки демо-зоны, гости отправились знакомиться с выступлениями спикеров. Руководитель отдела продаж в Екатеринбурге Даниил Кузнецов рассказал о новом подходе к проектированию объектов, который сейчас активно внедряют передовые игроки рынка. Подход предполагает, что заказчик, дизайнер и системный интегратор вместе разрабатывают концепцию будущего помещения, которое проектируется исходя из принципа единства триады «функциональность, эстетика, комфорт». В качестве иллюстрации, Даниил привел совместный проект «АудиоВидеоСистемы» и студии дизайна Transforma, который сейчас находится в стадии реализации, – офис в Нефтеюганске.

PR-специалист Ельцин центра (одного из ключевых проектов «АудиоВидеоСистемы») Елена Родионова поделилась опытом применения мультимедийных технологий для реализации культурно-просветительской, общественно-значимой и развлекательной функций. Самая большая в мире стационарная диорама, мобильная сцена, медиафасад, – без всего этого сегодня уже сложно представить Ельцин центр.

Массу эмоциональных откликов вызвало выступление руководителя издательства «Татлин» Эдуарда Кубенского, посвященное легендарному принципу «золотого сечения»: сформулированный много веков назад, он остается актуальным по сей день. Кроме того, Эдуард представил свое видение того, как центр нашего города мог бы выглядеть в будущем, что вызвало оживленную дискуссию в продолжении вечера – на фуршете, кульминацией которого стала беспроигрышная лотерея памятных призов от вендоров и подарочных сертификатов от отеля «Тенет».

Компания «АудиоВидеоСистемы» от всей души благодарит гостей мероприятия, спикеров, а также партнеров, без которых его проведение было бы невозможным.

Smart Space Ekb послужило открытием делового сезона 2016-2017, в котором партнеров и друзей «АудиоВидеоСистем» ждет много интересного. Следите за новостями на нашем сайте, чтобы не пропустить.